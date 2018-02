Aan de hand van 4 vragen bepalen we jouw beste laptopkeuze

Ronald Meeus

19 februari 2018

08u00 1 Multimedia Tijd voor een nieuwe laptop? Hier zijn de vier kernelementen waarmee je het beste rekening houdt bij de aankoop.

1. Ben je een gamer of bewerk je foto's en video's?

Er zijn twee categorieën van gebruikers die qua technische specificaties zo veel mogelijk voor het beste moeten gaan: gamers en gebruikers die vaak foto's en video's bewerken. Beiden hebben een stevige grafische kaart nodig, en dat impliceert ook weer een paar andere dingen aan de binnenkant van hun toestel: er is meer intern werkgeheugen nodig (8 gigabyte intern geheugen is echt het minimum), en ook de centrale chip zal eerder een Intel i7-model zijn dan de i5 van een middenklasser.

2. Hoe mobiel moet je laptop zijn?

Dan is er de kwestie van de draagbaarheid. Die hoef je eigenlijk niet meer mee te tellen wanneer je bij de zonet genoemde categorie van gamers valt, want de krachtigere modellen zijn natuurlijk ook het zwaarst. Maar wanneer je een laptop nodig hebt om op te werken en over het internet te surfen, dan bestaan er verscheidene mogelijkheden, afhankelijk van hoe wendbaar je ermee wilt zijn. De standaard wat scherm betreft is 15 inch, maar wanneer je bereid bent om naar 13 inch te gaan kun je meteen al wat meer kanten uit met je computer. Bij dit lichtere type laptop is er ook nog de vraag of je al dan niet voor een all-in-one gaat, die je ook als een tablet kunt gebruiken.

3. Windows, Mac OS of Chrome OS?

En dan is er natuurlijk de kwestie van de software. De meeste laptops die vandaag in gebruik zijn draaien op het klassieke Windows. Ze hebben al decennialang Apples op Mac OS draaiende MacBooks en MacBook Pro's als tegenpool. Maar er is een derde variant: Googles Chrome OS is in de eerste plaats populair bij jongere gebruikers en wordt vaak gebruikt in het onderwijs. De iets lagere prijs van de toestellen speelt daarbij een rol.

4. Wat mag het kosten?

Cruciaal: het prijselement. Nu je ongeveer weet wat je wilt van een laptop, zie je ook snel in welke van - kort door de bocht - vier prijsklassen je ideale toestel zit. Bij een apparaat dat minder dan 400 euro kost, heb je meestal wel een heel draagbaar ding, maar moet je daarvoor wel beknibbelen op kracht. Bij de prijsklasse tussen 400 en 700 euro krijg je een betere ratio tussen die twee elementen. Een klasse hoger, van 700 tot 1.000 euro, komen er wat luxueuzere elementen bij, zoals een metalen behuizing of een scherm met hoge resolutie. Van 1.000 euro tot pakweg 1.800 euro zitten de ware luxepaarden, waaronder ook de zwaardere systemen die toch op mobiliteit zijn gericht. En wanneer je helemaal gek wilt doen met je centen, kun je ook nog ten noorden daarvan kijken, met uitschieters tot ver voorbij de 4.000 euro.

