9 miljoen Android-gebruikers besmet door schadelijke apps: deze apps verwijder je best zo snel mogelijk kg

14 januari 2019

14u02

Bron: Trend Micro, Bleeping Computer 0 Multimedia Begin januari zijn 85 valse apps verwijderd uit de Google Play Store, nadat ontdekt werd dat de apps kwalijke software verspreidden. Onder andere werden gebruikers gebombardeerd met advertenties. Wereldwijd zijn er zo’n negen miljoen gebruikers die de apps hebben gedownload, zo meldt cybersecuritybedrijf Trend Micro.

De 85 apps deden zich voor als doodgewone games, entertainment- of media-apps. Maar in werkelijkheid zorgden ze ervoor dat de smartphone besmet werd met adware, een type software dat de gebruiker (overmatig) advertenties toont. Zo kon de adware in dit geval advertenties oproepen die het volledige scherm innamen, en dat om het kwartier of elke keer het scherm van de smartphone ontgrendeld werd.



Adware is niet alleen irritant, maar kan soms ook onveilig zijn. De schadelijke software hield namelijk ook in het oog wanneer het toestel ontgrendeld werd, kon zichzelf onvindbaar maken en draaide op de achtergrond van de telefoon, waardoor het toestel mogelijk trager werd.

Miljoenen downloads

De valse apps zijn inmiddels verwijderd uit de Google Play Store, maar werden samen al negen miljoen keer gedownload. De populairste app bleek de “Easy Universal TV Remote”, waarmee gebruikers naar verluidt hun smartphone konden gebruiken als afstandsbediening voor de televisie. De app werd meer dan vijf miljoen keer gedownload, ondanks vele slechte reviews. Onder andere klaagden gebruikers dat de app hen meteen een advertentie voorschotelde en onmiddellijk crashte na het openen.

Een andere, vergelijkbare app, ‘A/C Remote’, werd één miljoen keer gedownload, terwijl ‘Universal TV Remote’ (zonder de ‘Easy’) bleef steken op 500.000 downloads.



In het lijstje met valse apps kwamen veel racegames voor, zoals ‘Racing Car 3D’, ‘Police Chase’, ‘Extreme Trucks’, ‘Offroad Extreme’ en ‘Prado Parking Simulator 3D’. Daarnaast werden ook veel valse streamingapps gevonden, zoals ‘TV World Channel’, ‘TV In English’, ‘TV List’, ‘Brasil TV’, naast nog tientallen anderen. Hier kan je de volledige lijst van de 85 apps vinden.

Zo bescherm je je telefoon

Als je één van de apps op je toestel terugvindt, dan kan je die best zo snel mogelijk verwijderen. Daarna kan je een malwarescan uitvoeren met een betrouwbare security-app, zoals Malwarebytes.



Je kan trouwens ook de status van de apps op je toestel checken met de ingebouwde ‘Protect’-functie in de Google Play Store. Ga naar de Store, tik daar op het menu linksboven (de drie streepjes) en kies ‘Play Protect’. Indien alles oké is, zou je een groen vinkje moeten zien met de melding ‘Geen schadelijke apps gevonden’.

