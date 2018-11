OLED TV Gesponsorde inhoud 70 jaar TV: van beeldbuis naar hightech behangpapier Advertorial van LG

27 november 2018

09u00 0 Multimedia Precies 70 jaar geleden veroverde de televisie onze huiskamer. Niet alleen de technologie, ook de rol van de TV evolueerde drastisch. Van venster op de wereld tot een weerspiegeling van de rolmodellen voor gezin en samenleving. Vandaag kijken we helemaal anders dan amper tien jaar geleden. We kiezen Netflixgewijs: hapklare brokken content waar we nú zin in hebben. Vaak op een klein scherm, maar toch blijft de televisie essentieel voor onze entertainmentbeleving. En daar zijn verschillende redenen voor …

In een gemiddeld gezin in de Benelux staat het televisiescherm elke dag opnieuw 180 minuten aan. Niet om continu ‘live’ te kijken. We gebruiken ons tv-toestel alsmaar minder lineair. Uitgesteld kijken en streaming winnen aan populariteit. Ook op onze smartphone, maar uiteindelijk kijken we toch het allerliefst op een groot scherm: kristalhelder, haarscherp, met veel contrast, een degelijke sound … én zo weinig mogelijk storende kabels in het zicht.

Wallpaper TV: hét summum

De ideale oplossing? Een OLED TV. Want daarmee beleef je de actie ten volle. Zoals de filmregisseur of documaker het bedoelt. Nog een andere reden om voor OLED te kiezen? Het strakke, minimalistische design. Een OLED TV is nu eenmaal een stuk dunner dan een LCD- of LED-televisie omdat er géén backlight is.

Het summum? De LG Wallpaper TV. Want zo maak je de techniek helemaal onzichtbaar: het ultradunne scherm hangt met een ingenieus magneetsysteem vlak tegen de muur en alle technologie zit netjes in de kast verwerkt. Dit is simpelweg dé tv om mee uit te pakken in je woonkamer. Zeker in combinatie met een Spectral-TV-meubel, dat naadloos aansluit op het TV-scherm.

LG TV als hub voor geconnecteerd huis

Ook slimme speakers zoals Amazon Echo, Google Home en Apple HomePod veroveren onze leefruimte. Ze fungeren vaak als centrale hub om je favoriete muziek af te spelen, je slimme verlichting te bedienen en je intelligente thermostaat een graadje hoger te zetten. “Maar dat kan ook perfect via je Smart TV”, verduidelijkt Jeroen Peeters van LG. “Artificiële intelligentie en spraaktechnologie zitten in onze televisietoestellen ingebakken. Waarom zou je dan nóg een extra apparaat aanschaffen? Bijna elke Smart TV van LG ondersteunt Google Assistant.”

Ultieme gaming-tv

Heb je nood aan een nieuwe TV? En wil je ook méér kunnen? Kies dan voor een OLED TV van LG. Daarmee haal je immers een staaltje toptechnologie in huis. Zo’n OLED-scherm is immers puur kijkplezier. Niet alleen voor sport- en filmliefhebbers maar ook voor gamers. De reden? Perfect zwart, een fantastisch contrast, razendsnelle beeldverversing en rijke kleuren. Neem nu de LG E8 4K-oledtv met Alpha9-processor, Cinema HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos. Games spatten van het scherm. En ook als het scherm uitgeschakeld is, blijft dit een pareltje voor je leefruimte.

Wil je meer weten over OLED-technologie? Hier lees je er alles over.

