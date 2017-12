Pure Android Gesponsorde inhoud 7 tips om last minute het perfecte kerstcadeau te strikken Aangeboden door Nokia

00u00 0 Nokia 8 - HMD Global Multimedia Bij de ene liggen de kerstcadeautjes begin december al onder de kerstboom, de andere moet een paar dagen voor ‘C-day’ alles nog bij elkaar sprokkelen. Behoor jij tot de laatste soort? Geen zorgen, met deze tips geef jij geschenken die dan wel héél last minute geshopt mogen zijn, maar ook héél blij maken.

1. Viva expres

Online shoppen is een goede last minute oplossing én je kan zelfs voor expreslevering kiezen als het héél snel moet gaan. Houd er dan alleen rekening mee dat je hoge(re) verzendingskosten zal moeten betalen. Maar voor wat extra euro’s en afhankelijk van wanneer je bestelt, kan je de postbode net voor of net na het kerstfeest aan je deur verwachten. Check de uiterste bezorgdatums bij Bpost, DPD, DHL en Post NL en fingers crossed!

2. De lucht in

Wanneer een fysiek cadeau in huis halen niet langer een optie is en je het digitaal moet gaan opsnorren, kun je ineens ook hogere sferen opzoeken. Een vliegticket is een superspontaan en vaak onverwacht cadeau én hoeft – door websites als cheaptickets.be of apps als Hopper te gebruiken – helemaal niet duur te zijn. Beloof een romantisch etentje in het land van aankomst en verdien extra bonuspunten bij je lief.

3. DIY bonnenboek

Schenk een stel leuke cadeaubonnen die je zelf maakte: voor een gezellig uitje, een pot van je geliefde spaghettisaus of een voetmassage (of twee). Kan ook: een tienbeurtenkaart à la ‘ik doe de afwas, jij chillt in de zetel met een glas rosé’. Klaar in een wip, een persoonlijk geschenkje voor de ontvanger en mits een beetje creativiteit kan het er ook verrassend mooi uitzien.

4. Get personal

Nee, je oma is niet de enige die blij wordt van fijne (familie)foto’s. Druk de leukste kiekjes van het voorbije jaar af of gebruik apps als Print Studio of PostalPix, die de beste foto’s van je Instagramfeed rechtstreeks bij je thuis bezorgen. Tegelijk lekker oldskool en very 2017.

5. Verrassing!

Simple comme bonjour, deze, want meer dan een envelop, een kaartje en een datum heb je niet nodig. En misschien ook nog een leugentje om bestwil. Zet een verrassingsactiviteit op poten door allereerst de gelukkige te bevelen om een bepaalde dag (of meerdere!) vrij te houden. Wanneer je die dag(en)ruim in de toekomst plant, heb je nog voldoende tijd om te verzinnen wat er dan precies op de planning zal staan. Geen inspiratie? Boek met srprs.me een spontane verrassingscitytrip. Jij en de gelukkige ontdekken dan de bestemming pas op de luchthaven, door een lotje te krassen met daarop de vakantieplek. Off you go!

6. The gift that keeps on giving

Geef in één klap twaalf geschenkjes dankzij een maandabonnement op een bloemenservice à la Bloomon, 52 geschenkjes dankzij een abonnement op een wekelijks magazine of 365 kleine geluksmomentjes met een abonnement op koffiebranderij Mokafina, die je elke dag van de perfecte gemalen koffie, capsules of bonen voorziet.

7. Doe het veilig

Vermijd kerstdrama’s door veilig te shoppen. Wanneer je haastig het web verkent op zoek naar last minute kerstcadeaus, ben je misschien wel minder alert voor onveilige betalingen of onbetrouwbare websites. Doe je jouw aankopen het liefst via de smartphone? Kies dan voor een toestel met een puur Androidbesturingssysteem, zoals een smartphone van Nokia, waarbij belangrijke veiligheidsupdates automatisch gebeuren. Op die manier ben je altijd en overal beschermd – en vinden die pakjes extra vlot hun weg naar de kerstboom.