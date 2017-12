Pure Android Gesponsorde inhoud 7 smartphone lifehacks voor perfecte foto’s tijdens de feestdagen Aangeboden door Nokia

Wat een echte fotograaf kan, kan jij met je smartphone tegenwoordig bijna even goed. Haal tijdens de feestdagen met deze tips nóg meer uit je mobiele camera en maak zo de perfecte feestkiekjes. Zélfs met die foute kersttrui aan.

1. En toen was er: licht

Elke professionele fotograaf weet dat een goede belichting cruciaal is voor een geslaagde foto én dat een felle flits echt geen sfeervolle kiekjes oplevert. Dus wil je ’s avonds een foto nemen, vraag dan aan een enthousiaste tafel- of feestgenoot om lichtbron van dienst te zijn door met het zaklamplicht van zijn/haar smartphone door een witte servet te schijnen. Op die manier baad je in zacht, verspreid licht en sta je instant veel beter op de foto.

2. Ready, set… burst!

Op ieder feestje is er wel een oom, zus of vriend die erin slaagt om op elke foto de ogen dicht te hebben, of misschien ben jij zélf die ongelukkige. Om te garanderen dat iedereen toch camera-ready op het kiekje komt te staan, is de burstfunctie van je smartphonecamera een absolute aanrader. Die neemt in sneltempo meerdere foto’s na elkaar. Sowieso zit daar wel minstens één geslaagd beeld tussen, waarop iedereen er fantastisch uitziet. More is more, in dit geval!

3. Handen van de zoomknop

Wanneer je inzoomt met je smartphonecamera, boet je razendsnel in aan kwaliteit. Dus: handen van die zoomknop! Je kunt beter wat dichter bij je onderwerp gaan staan of de foto achteraf bijsnijden in een fotobewerkingsprogramma. Ook een leuke oplossing: houd gewoon een verrekijker voor je smartphonelens. Zo simpel kan het zijn!

4. Ondersteboven

En dan bedoelen we letterlijk: durf je smartphone eens op z’n kop te draaien. Door de lens van je camera onderaan te plaatsen, is de voorgrond van de foto automatisch wat waziger. Dat vervaagde effect staat mooi in contrast met de scherpe bovenkant van de foto, waar je onderwerp nu extra in de spotlights staat. Probeer het uit op je kerstboom en wees onder de indruk van je nieuwe fotografiekunsten.

5. Instafilter? Stukje karton!

Tijdens de feestdagen slaat de nostalgie toe en durven we weleens met heimwee terug te denken aan ververvlogen tijden. Niets leuker dan op dat moment een oldskool foto te maken. Prik daarvoor een gaatje in een stukje karton en houd dat voor je lens. Je onderwerp zal shinen in het centrum van het beeld, terwijl hij/zij omringd wordt door een donkere schaduw. Ideaal voor een instant vintagegevoel, zonder een kunstmatige filter te moeten gebruiken.

6. Twinkle, twinkle, little lights

Gezellige kerstlichtjes zijn niet alleen in real life een streling voor het oog, ook op foto kunnen ze voor een portie sfeer zorgen. Ga liefst voor een onscherp effect: zet je flits uit en focus je camera op een punt uit de buurt van de lichtjes. Zo zijn ze vaag in beeld en krijg je schattige, gloeiende bolletjes – gekend als ‘bokeh’ onder professionele fotografen – als resultaat. Heel leuk op zelfgemaakte kerstkaartjes.

7. Vaarwel, muggengeheugen

Er is maar één ding lastiger dan zelf een geheugen als een zeef te hebben: een smartphone bezitten waarvan het geheugen meteen vol zit. Gelukkig kun je met Android voorgoed verlost zijn van die vervelende melding. Je bewaart al je foto’s snel en gemakkelijk in de eindeloze cloud, een toepassing die je meteen op pure Androidtoestellen, zoals die van Nokia, gratis kan gebruiken. Daarbinnen kun je op tijdstip, plaats, trefwoord en zelfs op basis van gezicht naar opgeslagen foto’s zoeken. Met de app ‘Google Foto’s’ kun je daarbovenop gemakkelijk foto’s delen en zelfs groepsfotoalbums aanmaken waaraan iedere feestvierder zijn beste kiekjes kan toevoegen.