6 simpele trucjes om minder tijd door te brengen op je smartphone

29 januari 2019

Maar liefst driekwart van de Vlamingen probeert zijn of haar telefoon minder te gebruiken. Voel jij je ook geroepen om je smartphonegebruik wat bij te schaven? Probeer het eens met deze zes hulpmiddeltjes.

Snoei in je notificaties

Notificaties zorgen er misschien voor dat je telkens die smartphone weer vastpakt, ook al heb je er eigenlijk geen zin in. Daarom kan je best flink snoeien in de constante stroom aan meldingen.



Op Android ga je daarvoor naar ‘Instellingen’ en ‘Meldingen’ (of ‘Apps en meldingen’). Je krijgt dan een lijst met apps te zien. Tik op een app naar keuze en schakel de knop naast ‘Aan’ uit. Alle notificaties van die app worden dan geblokkeerd.



Op iPhone ga je naar ‘Instellingen’ en daarna ‘Berichtgeving’. Op het volgende scherm tik je op de schakelaar naast ‘Sta berichtgeving toe’.

Je kan de notificaties ook bannen van je scherm als je telefoon vergrendeld is. Dan zie je ze wel wanneer je je smartphone weer ontgrendelt, maar verschijnen ze niet op je vergrendelscherm.



Ga daarvoor terug naar de lijst met apps en tik op het tandwieltje of de drie puntjes. Onder ‘Op het vergrendelingsscherm’ vind je enkele opties: kies ‘Helemaal geen meldingen weergeven’. Voor iOS vind je een gelijkaardige instelling onder ‘Berichtgeving’.

Vervang je smartphone door afzonderlijke toestellen

Een smartphone vervangt eigenlijk tientallen toestellen die je mogelijk al lang naar de zolder hebt verbannen. Denk maar aan een camera, speaker, horloge, rekenmachine en nog veel meer. Neem je smartphone bijvoorbeeld niet mee naar de slaapkamer en stel een ouderwetse wekker in.

Echt toegewijd aan een schermvrij leven? Overweeg een slimme speaker te kopen, zoals de Google Home of Amazon Echo, die je met je stem aanstuurt. Zo kan je bijvoorbeeld toch zoeken op het internet, domotica besturen of muziek afspelen zonder je telefoon boven te halen

Ruim je homescherm op

Volgens het onderzoek van imec zouden de meeste mensen vooral aan de smartphone gekluisterd blijven door een “treintje” aan acties: van Instagram naar je mailbox, van je mailbox naar Facebook, van Facebook naar WhatsApp, enzovoort. Daarom is het geen slecht idee om een aantal van die verleidingen weg te nemen. Ruim bijvoorbeeld je homescherm op, in Marie Kondo-stijl. Zo is de kans minder groot dat je aan zo’n treintje begint.



Daarvoor moet je de apps nog niet van je telefoon verwijderen: je ruimt enkel de snelkoppeling op. Selecteer de app door het icoontje even vast te houden. Op Android kies je daarna uit het pop-upmenu ‘Verwijderen’. Let op: kies je voor ‘Deïnstalleren’ dan ben je de app wél kwijt.

Op iOS bestaat die optie jammer genoeg niet. Wel kan je alle apps bijvoorbeeld bundelen in mapjes. Druk op een willekeurige app tot alle apps op het scherm beginnen te schudden. Sleep een app op een andere om een mapje te maken. Daarna sleep je alle andere apps naar datzelfde mapje.



Een volledig leeg scherm is overigens niet mogelijk op je iPhone: zodra je alle apps van het ene naar het andere scherm sleept, wordt het lege scherm automatisch verwijderd.

Maak van ‘Moment’ je digitale coach

Ironie ten top, maar er bestaan honderden apps die je kan gebruiken voor een digitale detox. Zo is er Moment (gratis op Android en iOS), een soort persoonlijke coach die je andere mobiele gewoonten aanleert. In de app zie je hoeveel tijd per dag je spendeert op je telefoon en welke apps je het vaakst gebruikt. Daarnaast krijg je korte, dagelijkse oefeningetjes voorgeschoteld, zoals “Raak je smartphone dertig minuten niet aan” of “Slaap niet meer met je smartphone”.



Wees gewaarschuwd: Moment is een strenge coach. Als je je dagelijkse smartphonetijd overschrijdt, dan overstelpt de app je met afkeurende notificaties.

Plant een bos in ‘Forest’

Een prachtapp die je helpt om je smartphone te negeren, is Forest (gratis op Android, 2,29 euro op iOS). De app helpt je om van je telefoon af te blijven gedurende een bepaalde tijd. In elke sessie ‘plant’ je een boompje. Dat boompje blijft groeien zolang de app open blijft staan en je dus geen enkele andere app gebruikt. Doe je dat wel, dan gaat het boompje dood. Simpel, maar geniaal.

Het spreekt voor zich dat dit vooral handig is voor korte periodes: je kan de app gebruiken voor sessies van tien minuten tot twee uur. Gebruik je de app vaak genoeg (en blijf je braaf van je smartphone af), dan kweek je een heel bos.

Houd je handen bezig

Merk je dat je je telefoon bovenhaalt om gewoon iets om handen te hebben? Probeer eens een ‘vervangtelefoon’: een blokje plastic met allerlei bewegende onderdelen waar je aan kan friemelen. Toegegeven, zo’n ding ziet er eigenlijk niet uit. Maar als je echt verslaafd bent aan het swipen, dan kan je hier wel aan je trekken komen zonder je smartphone vast te pakken. Een zogenoemde ‘fidget cube’ heb je al voor minder dan tien euro.