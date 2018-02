6 must haves om je 'mancave' perfect in te richten Ronald Meeus

14 februari 2018

11u30 0 Multimedia Een eigen koninkrijkje in huis, waar hij in alle rust het kleine kind kan uithangen dat hij wellicht altijd wel zal blijven: welke man wil dat niet? Hier zijn zes tech-producten die zeker niet mogen ontbreken in die ideale mancave.

1. 4K-projector

Vergeet tv's. Als je écht de man wilt zijn met je mancave, moet je voor een projector gaan. Die zijn tegenwoordig ook al te vinden met knapperige 4K-resolutie, dus tv's zijn eigenlijk gewoon iets voor losers.

2. Marshall Fridge

Bier, sterke drank en snacks moeten natuurlijk ook binnen handbereik zijn. Een eigen koelkast is dus onontbeerlijk. Maar natuurlijk mag die er niet uitzien als een koelkast: lijkt dit vertrek op een keuken, of zo? Iets cooler mag dus, zoals deze speciale koelkast met de looks van een Marshall-gitaarversterker.

3. Een kick-ass pc

Het multimediale hart van je mancave is een krachtige pc, die zowel je films, je muziek als je games afspeelt. Voor de gamende man moet zo'n ding natuurlijk enige kracht hebben, zodat je niet binnen een jaar of twee al naar een nieuwe videokaart of extra intern geheugen moet speuren. Een klassiek desktopmodel is het beste, want die geven meer upgrademogelijkheden.

4. Een mediaspeler

Je hebt ook een apparaat nodig om films, muziek en andere content af te spelen op je belachelijk grote scherm. De zonet genoemde pc kan al dienen als mediaserver, maar voor streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video is een aparte mediaspeler, zoals de Apple TV 4K, een handiger apparaat. Vanzelfsprekend kun je daar, als je een gamer bent, ook een spelconsole voor gebruiken.

5. Een echte surroundketen

Audiofabrikanten bombarderen je met soundbars, die zogenaamd surroundgeluid vanuit één enkel kastje door de kamer doen schallen. De technologie in die dingen is ondertussen erg goed, maar eerlijk: soundbars dienen vooral om de vrouw des huizes ter wille te zijn, die meestal niet teveel gehannes met luidsprekers en kabels wil. Wanneer je toch je eigen koninkrijkje binnenshuis aan het inrichten bent, hoef je dat soort concessies niet te maken. En dan zul je merken dat een échte surroundset, met vijf effectief losstaande audiobronnen, toch nog een veel echtere ervaring levert.

6. Een HTC Vive-vr-bril

Ook een virtual reality-opstelling mag niet ontbreken in je grot. En omdat je toch al een uit de kluiten gewassen pc hebt, én de plaats om de ruimtelijke sensoren onder te brengen, kun je het beste meteen voor de meest prestigieuze bril uit het rijtje gaan: de HTC Vive. Die is zeker niet mals qua prijs, maar recente gamekleppers als L.A. Noire: the V.R. Case Files en Skyrim VR laten je meteen zien waar al die goede poen naartoe gaat.

Vergelijk hier alle prijzen van home cinema en surroundsets

Lees ook:

Zo bescherm je jouw laptop, smartphone en tv tegen diefstal

Vijf innovatieve huishoudtoestellen die jouw leven zoveel makkelijker maken

Vijf dure gameheadsets: duur is niet altijd goed