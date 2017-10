6.000 doden per jaar in VS: smartphone vanaf nu taboe op zebrapaden Hawaï mvdb

09u31

Bron: ANP 0 AFP Multimedia Smartphones en tablets zijn sinds woensdag taboe op zebrapaden in Honolulu, de grootste stad van Hawaï. Die Amerikaanse staat heeft als eerste een verbod ingevoerd op het staren naar een beeldschermpje tijdens het oversteken.

Aanleiding is het toenemende aantal voetgangers dat in het verkeer omkomt. Naar schatting vielen vorig jaar in heel de VS 6.000 doden onder voetgangers in het verkeer. Hoewel die lang niet allemaal al surfend en sms-end over de witte strepen wandelden, denken de autoriteiten met boetes toch levens te redden.

Bij de eerste keer is dat een straf van omgerekend 30 euro en dat kan oplopen tot een kleine 85 euro bij meer overtredingen.

AFP