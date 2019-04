5 toestellen die jouw lenteschoonmaak zoveel makkelijker maken

Ronald Meeus

12 april 2019

08u00

Wanneer de eerste warmere zonnestralen zich een weg door de wolken priemen, wordt het ook tijd voor de grote lenteschoonmaak. Deze vijf apparaten helpen je daar een handje bij.

Stofzuiger: iRobot Roomba 980 (€ 699)

Stof in huis hoef je, sinds de komst van robotstofzuigers, niet meer zelf te verwijderen. Een toestel als de iRobot Roomba is dan wel prijzig, maar hij doet dan ook volledig zelfstandig zijn werk. Pluspunten: het feit dat de iRobot gaandeweg je huis beter leert kennen en dat ie zijn taken zo geruisloos uitoefent. Bekijk hier de iRobot Roomba 980.

Kruimelzuiger: Philips MiniVac (€ 70,07)

Tafels en keukenbladen ontkruimelen is lastig met een gewone stofzuiger. Veel mensen zweren dus nog steeds bij een goede kruimelzuiger. Deze Philips MiniVac vinden we een aanrader, vooral dan omwille van de zuigkracht van 22 watt. Bekijk hier de Philips MiniVac.

Tip: Bekijk hier de prijzen van de beste stofzuigers.

Kleine hogedrukreiniger: Kärcher K2 Basic (€ 59,90)

Je kan hardnekkig vuil op je terras wel proberen weg schrobben met een gewone borstel, maar dan ben je een tijdje zoet (en heb je de dag nadien waarschijnlijk wat spierpijn). Zo’n kleine hogedrukreiniger komt aan het begin van de lente altijd goed van pas. Deze K2 Basic van het Duitse merk Kärcher staat bekend als een lichtgewicht krachtpatser. Bekijk hier de Kärcher K2 Basic.

Wasmachine: Zanussi ZWF81663W (€ 366)

Tijd om de wintergarderobe even op te bergen tot volgend jaar? Dat vraagt om een snelle wasbeurt vooraf. Dit Zanussi-toestel is momenteel razend populair. Het heeft een laadvermogen van 8 kilogram en een motor met de kracht van 1.600 toeren per minuut. Vooral de handige programmatietoetsen vallen in de smaak, net als de energiezuinigheid en de redelijke prijs. Bekijk hier de Zanussi ZWF81663W.

Tip: Bekijk hier de prijzen van de beste beoordeelde wasmachines.

Strijkijzer: Tefal Express Easy Plus (€ 159)

Na de was komt, onvermijdelijk, de strijk. Bij de strijkijzers scoort deze stoomgenerator van Tefal momenteel erg goed, met dank aan de stoomdruk van 6 bar en het waterreservoir van 1,7 liter. Bekijk hier de Tefal Express Easy Plus.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de populairste strijkijzers.

