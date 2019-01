5 tips om je slimme alarmsysteem “hackerproof” te maken kg

29 januari 2019

16u06 0 Multimedia Heel wat Belgen hebben tegenwoordig een slim alarmsysteem in huis om zich te beveiligen tegen inbraken. Maar wat doe je met ‘digitale inbrekers’, de hackers die via het internet je alarmsysteem proberen te kraken? Met deze vijf tips ben je ook hen te slim af.

Een slim alarmsysteem bestaat doorgaans uit een paar delen: enkele bewegingssensoren, een camera en een geluidsalarm bijvoorbeeld. De toestellen zijn verbonden met het internet. En daardoor is het ook niet ondenkbaar dat hackers of inbrekers ze kunnen ‘kraken’.



Zo zouden dieven stoorzenders kunnen gebruiken om de communicatie tussen de sensoren en de centrale eenheid van het alarm te verstoren. Hackers zouden ook de controle over het systeem kunnen overnemen als het netwerk niet beveiligd is, of als de gebruiker het standaard ingestelde wachtwoord niet wijzigt.

Stoorzender

Maar is de doorsnee inbreker wel zo'n computergenie? Meestal niet, vertelt Cédric Le Blévennec, Director Business Development & Innovation van Securitas. “De meeste inbrekers proberen in de eerste plaats de sensoren of detectoren fysiek te beschadigen en gebruiken dan ook geen gesofisticeerde methodes. Maar stoorzenders zijn relatief gemakkelijk te verkrijgen via internet. Een goed draadloos alarmsysteem is echter wel bestand tegen beide gevaren.”



Toch is het geen slecht idee om je alarmsysteem te beveiligen tegen ‘digitale inbrekers’. Le Blévennec geeft nog vijf tips mee voor een veilig alarmsysteem.

1. Kies voor kwaliteit

Kies uitsluitend voor apparaten die over een ‘EN 50131'-certificaat beschikken. Dat is de Europese norm voor alarmsystemen en is de garantie dat je een degelijk product hebt.

2. Controleer je verbinding

Ga na of de onderdelen radiogolven uitsturen via meerdere frequenties en beveiligde protocols gebruiken. Dat vermindert het risico op verstoring van de signalen aanzienlijk. Je vindt die informatie overigens in de specificaties van de onderdelen.

3. Mobiel netwerk

Controleer of de centrale eenheid van je alarmsysteem zowel via wifi als via een mobiel netwerk verbonden is met het centraal platform. Installaties die uitsluitend via een wifi-signaal werken, zijn te vermijden.

4. Nooit ongemerkt lege batterijen

Kijk na of de centrale van uw alarmsysteem automatisch elk onderdeel controleert en je verwittigt in het geval van problemen. Denk maar aan lege batterijen, signaalverlies, een detector die van de muur werd gehaald, een geopend venster, enzovoort.

5. Ga voor de zekerheid van een kabel

Niet alles moet draadloos. Ga voor een kabelaansluiting tussen de centrale eenheid en de modem. Zo beperk je onderbrekingen tussen de twee belangrijkste onderdelen van het systeem.