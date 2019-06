5 smartphoneaccessoires die je leven zoveel makkelijker maken Ronald Meeus

14 juni 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Wie smartphone zegt, zegt ook tal van a ccessoires waarmee je hem langer, makkelijker en efficiënter kunt bedienen. Deze vijf gadgets vinden wij redelijk onmisbaar.

1. Houder voor in de auto

Veel ingebouwde navigatiesystemen in wagens schieten tekort ten opzichte van Google Maps, Apple Maps, Waze of andere mobiele navigatie-apps. En je linkt tegenwoordig bijna per definitie al je smartphone met je wagen via Bluetooth. Dus waarom hem niet simpelweg gebruiken als navigatiescherm? Je hebt daarvoor natuurlijk wel een houder nodig, maar die komen gelukkig in alle maten en gewichten. Bekijk hier de houders.

2. Draadloze oplader

Meer smartphones kunnen nu draadloos worden opgeladen via de Qi-standaard, en hebben dus geen kabeltje meer nodig. Veel handiger is het dan om op verscheidene plaatsen waar je vaak komt (je woonkamer, slaapkamer, bureau) een oplader te hebben liggen, waar je je smartphone gewoon op kunt leggen telkens wanneer je hem een half uur kunt missen. Bekijk hier de best scorende draadloze laders.

3. Styluspen

Wanneer je je smartphone zowel voor je vrije tijd als je werk gebruikt, moet je soms weleens dingen invullen met iets meer precisie dan wat je vingertoppen aankunnen. Onlineformulieren invullen, misschien zelfs een Excel-rekenblad lichtjes aanpassen: daar heb je beter een styluspen voor bij. Diverse merken hebben zo’n universeel pennetje met een zachte top, geschikt voor alle touchscreens, te koop. Bekijk hier de styluspennen.

4. Gimbal

Een toenemend aantal smartphones heeft een ingebouwde beeldstabilisator, maar wanneer je je toestel wilt gebruiken voor het opnemen van video, haal je er toch beter een accessoire bij dat compenseert voor het minste schokje. Met een zogenaamde Gimbal of stabilisator houd je het beeld mooi stabiel. Bekijk hier de Gimbals.

5. Gamecontroller

Wanneer je al eens een game speelt op je smartphone is een klassieke knoppencontroller, zoals bij een console, een must-have. Voor games als Chameleon Run, waarbij goed getimede tikjes op het scherm voldoende zijn, heb je die natuurlijk niet nodig, maar om competitief te blijven in Fortnite Mobile wel. Ze connecteren vlot met je smartphone via Bluetooth of met een kabeltje, en heel wat modellen laten zelfs toe om je telefoon erop te monteren. Wel even opletten: sommige werken alléén samen met ofwel Android, ofwel iOS. Bekijk hier de gamecontrollers.

