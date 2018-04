5 simpele ideeën om je oude tablet een tweede leven te geven kg

03 april 2018

16u49

Bron: Computerworld, Howtogeek 0 Multimedia Nog een oude tablet liggen die je niet meer gebruikt? Met een paar simpele truukjes geef je je toestel een nieuwe raison d’être. Als entertainmentsysteem voor je auto, digitale fotokader of afstandsbediening, bijvoorbeeld.

Entertainmentsysteem voor in de auto

Toegegeven, “entertainmentsysteem” is een opgeklopte term voor een gerecycleerde iPad, maar daar komt het wel op neer. Kies een degelijke tablethouder die je aan de zetel of het dashboard kan bevestigen, en download een arsenaal films en series om je passagiers urenlang zoet te houden. Geen zin om zelf een selectie aan entertainment voor te bereiden? Dan kan je vertrouwen op een streamingdienst als Netflix of Amazon Prime Video, mits je je tablet voorziet van een simkaartje met mobiel internet of je je smartphone gebruikt als mobiele hotspot. Perfect voor lange roadtrips met ongeduldige kinderen.

Rijd je meestal alleen? Dan kan je de tablet natuurlijk ook gebruiken in plaats van je gps of muzieksysteem. Het scherm is groter dan meeste ingebouwde dashboardschermpjes, dus daar ga je alvast op vooruit.

Afstandsbediening voor je huis

Verteer je je entertainment liever thuis in de zetel, dan kan je ervoor kiezen om je tablet om te toveren tot afstandsbediening. Heb je al enkele slimme huishoudelijke apparaten in huis, zoals verlichting of een thermostaat, dan is het makkelijk om voortaan alle taken te delegeren naar je tablet. Installeer de apps van je slimme toestellen op de tablet – Nest, Philips Hue, en andere domoticamerken -, koppel je toestel eventueel met de nodige hardware, en bedien je apparaten vanuit de zetel.

Je kan je tablet ook gebruiken als een multifunctionele afstandsbediening voor je tv. Als je een smart-tv hebt, dan download je simpelweg de app van de fabrikant op je toestel. Heb je nog een klassieke televisie, dan kan je met de heel betaalbare Chromecast van Google aan de slag. De Chromecast-stick plug je in je televisie, waarna je Netflix, YouTube en andere apps op je televisie kunt bekijken. De Chromecast zelf bestuur je via de app met je tablet. En voila, je hebt een universele afstandsbediening voor je hele huis.

Tweede monitor voor multitaskers

Multitasken op je pc wordt zoveel aangenamer als je een tweede (of derde) scherm gebruikt. Meteen honderd euro of meer ophoesten om zo’n scherm te kopen, is echter niet voor iedereen een optie. Gelukkig kan je ook aan de slag met je tablet. Het enige wat je nodig hebt – afhankelijk van je besturingssysteem – is de juiste app en eventueel een kabeltje om je tablet met je pc te verbinden.

Heb je een iPad, dan kan je bijvoorbeeld aan de slag met Duet, gratis software die werkt op zowel Mac- als Windows-computers. Met Duet heb je wel nog een Lightning-kabeltje nodig om je laptop en je tablet te verbinden. Een draadloze optie vind je bij Air Display. De software werkt zowel voor iPad als Android-tablet, als voor Mac en Windows, maar beide toestellen moeten wel verbonden zijn met hetzelfde wifinetwerk. Download de juiste software, volg de installatiestappen en je hebt in een mum van tijd een extra beeldscherm.

Digitale fotokader

De kans is groot dat je foto’s zelden nog het daglicht zien: tenzij ze op Facebook of Instagram voorbijkomen, staan ze te verstoffen op je harde schijf. In dat geval kan je je tablet een digitale fotokader maken. Daarvoor kan je bijvoorbeeld Google Foto’s gebruiken: upload je foto’s naar de Google-cloud, open de app en klik op eender welke foto in je verzameling. Klik daarna op de drie puntjes in de rechterbovenhoek, en kies ‘Diavoorstelling’. Je foto’s zullen dan telkens enkele seconden getoond worden, vooraleer de app overgaat naar de volgende afbeelding. Een gelijkaardige functie zit ingebouwd in de iCloud.

Als je niet al je foto’s wilt weergeven, kan je eventueel een apart album maken met je beste kiekjes. Start je de diavoorstelling bij de eerste foto in dat album, dan zorg je ervoor dat enkel die foto’s getoond worden.

Goedkope e-reader

Ben je een boekenworm, maar heb je geen zin om je een e-reader aan te schaffen? Geen nood, je tablet is een uitstekend alternatief. Leg eerst je e-bibliotheek aan met behulp van enkele klassieke apps zoals Amazon Kindle, Google Play Books en iBooks. In de apps heb je toegang tot duizenden digitale boeken en magazines, al dan niet tegen betaling. Het aanbod aan Engelstalige literatuur is het grootst, hoewel je ook een mooi aantal Nederlandstalige boeken zult vinden.

Om je ogen wat rust te gunnen terwijl je leest, stel je best de helderheid van je tabletscherm wat lager in. Of download een blauwlichtfilter: zo’n filter onderdrukt het blauwe licht waardoor lang lezen een stuk prettiger wordt.