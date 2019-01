5 redenen waarom een desktop soms beter is dan een laptop

Ronald Meeus

15 januari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Bijna iedereen die een nieuwe pc koopt, haalt een laptop in huis. De echte computerfreaks zullen wel beamen: een klassieke desktop-pc heeft enkele niet te versmaden voordelen.

1. Gemakkelijker om te upgraden

Aan laptops kan je niet zelf prutsen (tenzij dat natuurlijk je job is). Je koopt er een, en als de interne hardware achterhaald of versleten is, ben je quasi verplicht om een nieuwe te kopen. Dat is anders bij een desktop. Die vijs je veel gemakkelijker open om er dan individuele componenten te vervangen, zoals de videokaart, het moederbord, het interne geheugen, de processor en de solid state drive. Zo kan de ‘body’ of de behuizing al een begenadigde leeftijd hebben, binnenin kan ie state-of-the-art en gloednieuw zijn.

2. Groter beeldscherm

Bij laptops ben je automatisch beperkt tot een scherm van 17 inch, en dan zeul je een onhandelbaar groot en zwaar ding mee - net het omgekeerde van wat de bedoeling is van een laptop. De standaard voor laptops ligt dan ook eerder op 15 inch. Heb je een desktop, dan sluit je daar eigenlijk eender welk scherm op aan; je zou in principe ook een monitor met een schermdiagonaal van tv-grootte kunnen hebben. Handig voor mensen die professioneel met computers bezig zijn (denk: ICT’ers of grafisch vormgevers) is dat je vlotjes meerdere schermen op hetzelfde toestel kan aansluiten (wat op zich ook wel kan bij een laptop).

Lees ook: De pc is nog lang niet dood: de veerkracht van de pc-markt

3. Gamers weten waarom

Alle bovenstaande redenen zijn spek naar de bek van gamers. Die is het vooral te doen om de grafische processoren, en die zijn - zelfs wanneer het om dezelfde hardware gaat - een stuk krachtiger in hun desktopversie dan in de laptop-uitvoering. Die laatste boet vaak aan kracht in om minder snel heet te lopen in de beperkte ruimte die ze in een laptop hebben.

4. Beter voor wie op één vaste plaats werkt

Wanneer je nooit mobiel moet werken, is een computer die op een punt blijft staan eigenlijk handiger. Alles wat je nodig hebt ligt dan mooi in de buurt. Op technisch niveau zijn er heel wat compromissen gekoppeld aan laptops, net omdat hun hoofdbedoeling is om compact en draagbaar te zijn. Als die draagbaarheid geen must is, is er ook weinig reden om een computer met beperkingen te kopen. Een desktop is trouwens niet per definitie een enorm bonkige toren: veel desktoppc’s, zoals Apples iMac, zijn erg compact.

5. Dezelfde rekenkracht voor lagere prijs

Wanneer je echt naar de high-end gaat, naar systemen met de allerhoogste hardwarespecificaties en prijzen van enkele duizenden euro’s, biedt een desktop sowieso een betere prijs-krachtverhouding. Bij laptops betaal je altijd extra voor de draagbaarheid en de looks, bij een desktop blijft de ratio tussen prijs en rekenkracht beter kloppen.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde desktoppc’s.

Lees ook:

Desktop best buy guide: dit zijn de beste samengestelde desktoppc’s

Dit zijn de vijf beste laptops onder 500 euro

Deze laptops zijn niet alleen licht, ze zijn ook zeer betaalbaar