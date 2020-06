Samsung QLED TV Gesponsorde inhoud 5 redenen waarom de QLED TV ook bij jouw gezin past Advertorial van Samsung

18 juni 2020

12u00 0

In de meeste huishoudens is de televisie de pleisterplek waarrond iedereen samen een punt achter de dag zet. Na een stevig dagje op het werk, op school of in het huishouden is er niets zo fijn dan je voeten op de koffietafel werpen en samen genieten van een geweldige film of een straffe serie. Het is daarom ook razend belangrijk dat jouw televisie voldoet aan de specifieke noden van jouw gezin. De nieuwe Samsung QLED TV past gelukkig bij elk gezin - van groot tot klein, van zappend tot streamend.

1. Voor grote gezinnen: razend scherp vanuit elke hoek

Wanneer je televisie kijkt, gaat ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ meestal niet op. Als je met een grote bende in de zetel ploft, is er altijd wel één iemand die de kleuren niet goed kan zien of enkel lastige reflecties spot. Met de QLED TV daarentegen, heeft iedereen een eersterangs zitje in het salon. Dankzij de Ultra Viewing Angle-technologie zie je vanuit alle hoeken dezelfde kleuren. De Anti Reflection-technologie zorgt ervoor dat lastige reflecties verleden tijd zijn. Zo kan je je televisiemoment met zoveel mensen delen als je woonkamer toelaat.

2. Voor zonnige huishoudens: QLED TV 1 - zonlicht 0

Niets is zo lastig als rustig televisie kijken wanneer de felle namiddagzon plots op je scherm gaat schijnen. Gelukkig kan het revolutionaire scherm van de QLED TV al dat zonlicht de baas. Zijn Anti Reflection-technologie absorbeert het inkomende licht in plaats van het te weerkaatsen waardoor je geen lastige schimmen te zien krijgt. De technologie zorgt er verder ook voor dat de QLED TV ongeëvenaard goed presteert in sterk verlichte ruimtes in het algemeen.

3. Voor jonge gezinnen: alle content op één plek

Het is geen geheim dat jongeren minder en minder lineair televisiekijken en meer online streamen. Met een smart-tv als de QLED TV kan je het gelukkig allebei. Met één druk op de knop zap je van VTM of Canvas naar Netflix of YouTube. Verder kan je ook je telefoon aan je tv koppelen om zo je smartphone in het oog te houden op je televisiescherm.

4. Voor huishoudens met kritische luisteraars: cinemageluid bij je thuis

Televisiekijken moet een deugd zijn voor zowel het oog als het oor. Daarom zet de nieuwe QLED TV extra in op de auditieve sensatie. Dankzij OTS (of, Object Tracking Sound) lijkt zijn fantastische geluid de personages en objecten op het scherm te volgen. Dit doet het door zijn speakers aan alle vier de zijdes vernuftig te laten samenwerken. Mag het nog dat tikkeltje meer zijn? Wie een Samsung Q-Series Soundbar aan zijn televisie aansluit kan genieten van de Q-Symphony: een unieke samenwerking tussen je interne speakers en je soundbar die de beleving nog dynamischer en levensechter maakt.

5. Voor gezinnen met kleine (of grote) kinderen: gamen in optimale omstandigheden

Gamen is zoveel meer dan stomweg een spelletje spelen. Het is ten oorlog gaan met je troepen, de beker binnenhalen met je voetbalclub, als eerste over de streep scheuren met je racewagen. Daarom is het voor gamers zo belangrijk om geen enkel detail te missen. Op een QLED TV merk je dankzij de Real Game Enhancers+ moeiteloos elk kleinste detail op, zelfs als het te donker is om het op andere schermen te spotten. Ook genereert de QLED TV veel sneller nieuwe beelden, waardoor je niet moet vrezen voor glitches of bugs. Wat is nu nog je excuus om de overwinning niet binnen te halen?

Elk jaar komt Samsung uit met een nieuwe lijn televisies. Ook dit jaar doen ze dat met de nieuwe QLED: Grenzeloze Kijkervaring. Al deze voordelen maakt dat TV-kijken alsmaar beter wordt en zeker voor sport, films en gaming. Klik hier voor meer info.