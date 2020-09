5 onmisbare spullen voor je thuiskantoor of studieruimte Ronald Meeus

22 september 2020

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Nu thuiswerken het nieuwe normaal is, zowel voor de werkende landgenoot als voor de schoolgaande jeugd, wordt het misschien stilaan tijd om te investeren in een betere uitrusting. Onze techredacteur ging op zoek naar de aanraders van het moment in de belangrijkste categorieën.

Laptop

Het centrum van je activiteiten wordt natuurlijk je laptop. Werknemers in bedrijven krijgen er meestal eentje van hun werkgever. Scholieren en studenten hangen vaak vast aan specificaties of zelfs specifieke modellen, opgelegd door hun onderwijsinstelling. Je hebt je laptop met andere woorden niet altijd te kiezen.

Mag je wél helemaal vrij beslissen, dan is het verstandig om een laptop ‘op de groei’ te kopen. In het ideale geval gaat hij vier à vijf of zelfs zes of zeven jaar mee. Maak dus niet de fout om voor de allergoedkoopste te gaan - een laptop gebruik je immers dagelijks voor meerdere uren -, die dan na een jaar al langs alle kanten hapert en blaast. Bij de ‘midrange’, met prijzen tussen de 700 en 900 euro, vind je al een hele hoop degelijke toestellen.

Onze aanrader : Lenovo IdeaPad 5 (€ 749)

Printer

In een ideale wereld hadden we allang geen printers meer nodig, maar er bestaan wel degelijk nog leidinggevenden en docenten die rapporten en papers op papier willen krijgen... Het blijft dus toch een beetje een must-have in de home office. Ga wel voor een netwerkprinter, zodat je toch maar één toestel moet gebruiken voor het hele gezin.

Onze aanrader : HP 6020 (€ 74,90)

Monitor

Als je een beetje een toffe werkgever hebt, heeft die geïnvesteerd in deftige bureaus en ergonomische stoelen voor het personeel. In je thuiskantoor moet je daar natuurlijk zelf voor instaan. Schaf voor je peperdure kantoormeubelen koopt eerst in een externe monitor aan. Een hele dag over je laptopscherm gebogen zitten, is namelijk geen ideale werkhouding.

Een doorsnee laptopscherm heeft een doorsnede van zo’n 15 inch (38 centimeter), een beetje monitor begint pas bij zo’n 27 inch (bijna 70 cm). Niets houdt je ook tegen om beide schermen te gebruiken – je laptopscherm voor je mails bijvoorbeeld, het grote scherm voor rekenbladen, surfen of PowerPoint – zodat je ook nog eens flink productiever bent.

Onze aanrader : LG UltraGear 27GL850 (€ 447,49)

Muis

De meeste laptops hebben een prima touchpad, maar als je veel bewegingen moet maken met een muiscursor, dan is een muis een goeie investering. Ze verschillen onder meer stevig van elkaar wat hun snelheid betreft (uitgedrukt in ppi of pixels per inch): hoe hoger die waarde, hoe sneller je muiscursor over het scherm zoeft.

Hoe snel dat voor jou mag zijn is afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren, maar ook van je beeldscherm. Hoe groter dat is, hoe sneller de muis moet zijn. Voor een laptopscherm is eentje met een lage dpi voldoende, voor een externe monitor moet je wat groter gaan.

Onze aanrader : Logitech MX Master 3 (€ 87,52)

Extern klavier

Als je met meerdere schermen werkt, of als je je laptop op een standaard zet, kan een extern toetsenbord een interessante aanvulling zijn voor je werkcomfort. Een klavier is wel tricky om online aan te kopen. Of je er wel of niet lekker op typt, heeft alles te maken met de zogenaamde ‘travel’: hoe diep de toets naar beneden gaat bij iedere aanslag. Als dit een punt voor je is, ga je beter even op enkele verschillende exemplaren tokkelen in een fysieke winkel voor je een keuze maakt.

Onze aanrader : Logitech MX Keys (€ 102,54)

