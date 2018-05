5 must-have keukentoestellen voor wie gezond wil koken

Een gezonde maaltijd klaarmaken neemt soms wat meer tijd in beslag dan een portie fastfood in de friteuse gooien. Maar met de juiste technologie win je ook weer in snelheid. Hier zijn vijf toestellen die je in huis moet hebben voor een snelle én gezonde hap.

Blender

Sapjes, smoothies en sauzen maak je met een krachtige blender. Je gooit er alle ingrediënten gewoon in en de blender staat in voor de krachtpatserij. Als je echt optimale snelheid wil, neem dan een model met een kracht van minstens 1.000 watt.

AirFryer

Frituren staat zogezegd haaks op gezonde voeding, maar wanneer je een heteluchtfriteuse gebruikt ga je ook weer niet té veel zondigen. Philips was enkele jaren geleden de eerste met zijn AirFryer, waarmee jouw frieten en andere hapjes worden gebakken door middel van een proces dat ze tegelijkertijd stoomt en grilt. Op die manier bevatten ze liefst 80 procent minder vet. Ondertussen werd de AirFryer al snel nagevolgd door toestellen van fabrikanten als Tefal en Inventum.

Hakmolen

Wat neemt het meeste tijd in beslag bij het bereiden van gezonde maaltijden? Yep, groenten, kruiden en noten hakken en fijnsnijden. Met een stevige hakmolen heb je die tijdrovende en vervelende klus in een handomdraai gepiept. Het hoeft trouwens niet enkel om slaatjes te draaien, want ook voor deelbereidingen als hummus of ratatouille kan je zo'n hakmolen efficiënt inzetten.

Sapcentrifuge

Het internet staat tjokvol sapdiëten, maar ook wie niet noodzakelijk kilo's kwijt wil en gewoon wat gezonds wil toevoegen aan het dagelijkse menu, kan plezier beleven aan een sapcentrifuge. Het principe is eenvoudig: je trekt het sap met centrifugale kracht uit diverse soorten fruit en behoudt zo alle gezonde voedingstoffen. Het is een kunst waarin alleen een goed functionerende sapcentrifuge uitblinkt. Zoek ook hier naar toestellen met een hoger vermogen: dat helpt onder meer wanneer je fruit en groenten met een iets hardere bast wilt verwerken.

Stoomkoker

Stoomkoken is al eventjes in, en terecht: je kan er gezonde én smakelijke maaltijden mee op tafel toveren. Vitaminen en mineralen worden beter bewaard, net als de smaak van alles wat je stoomt, en de sappen die in de ingrediënten zitten. Aroma's van kruiden worden bovendien beter opgenomen. Een stoomkoker is ook bijzonder handig om dingen op te warmen, als alternatief voor de microgolfoven: er gebeurt namelijk geen bijkomende garing.

