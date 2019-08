5 interessante dingen die je kan kopen met ecocheques Ronald Meeus

20 augustus 2019

11u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 2 Multimedia Met ecocheques kan je natuurlijk ‘duurzame’ dingen kopen, maar vaak blijkt dat mensen de mogelijkheden ervan onderschatten. We zochten even uit voor welke elektronische zaken je ze allemaal kan gebruiken.

1. Huishoudelijke toestellen vanaf energielabel A+

Koelkasten, vaatwassers, wasmachines, keukentoestellen: als het een energielabel heeft, en als dat minstens A+ bedraagt, dan kan je het kopen met je ecocheques. Dat wil zeggen dat je momenteel zo goed alles kan kopen wat er in de elektronicawinkel te vinden is: je moet immers al goed zoeken naar toestellen met een A-label of een B-eco-ticket. Wel opletten: de meeste winkels aanvaarden ecocheques alleen in de winkels zelf, al hebben sommige ecocheque-aanbieders wel een systeem dat onlinebetalingen mogelijk maakt. Vergelijk op Tweakers.be de prijzen van de beste beoordeelde:

- vaatwassers (A+ en hoger)

- koelkasten (A+ en hoger)

- wasmachines (A+ en hoger)

2. Televisietoestellen

Ook die nieuwe televisie kan je kopen met ecocheques, als hij tenminste ook over minstens een A+-label beschikt. Het voordeel aan een zuinig toestel is dat er minder elektriciteit verbruikt wordt. Ze zijn natuurlijk vaak om te beginnen iets duurder, maar de fabrikanten gaan er prat op dat je dat verschil al binnen enkele jaren terugverdient door je lagere energiefactuur. Ook hier geldt de regel dat je met je papieren cheques vaak enkel kan betalen in de winkel of contant bij levering. Bekijk de beste televisies met A+-label.

3. Refurbished toestellen

Refurbished is een term die je in de toekomst nog veel vaker zal horen. Kortweg komt het op tweedehandsproducten neer, maar die dan wel gecontroleerd worden, en indien nodig hersteld en gekuist. Op die manier krijgen meer gebruikte producten een tweede leven. Voor zo goed als alle refurbished toestellen mag je dan ook ecocheques gebruiken, dus ook voor smartphones, laptops, gameconsoles, enzovoort.

4. Slimme lampen en thermostaten

Slimme lampen, zoals de befaamde Philips Hue’s, zijn op zichzelf al milieuvriendelijk omdat het led-lampen zijn, en dus bij normaal gebruik tientallen jaren meekunnen zonder dat je ze hoeft te vervangen. Maar doordat ze vanop afstand kunnen worden aan- en weer uitgezet, staan ze ook minder lang voor niets te branden. Dat maakt dat de meeste winkels ‘smart lamps’ bij uitstek promoten als producten die met ecocheques kunnen worden aangeschaft. Hetzelfde geldt voor slimme thermostaten, zoals die van Nest of Tado.

Tip: Bekijk hier de prijzen van slimme lampen en hier die van slimme thermostaten.

5. Herstellingen

Ook herstellingen aan je elektronicaspullen vallen onder ‘duurzame’ uitgaven. Heb je je smartphone laten vallen en is het scherm kapot? Kop koffie omgegooid over je toetsenbord? Als de winkel of het herstelpunt ecocheques aanvaarden, kan je die herstellingen in principe zéker met ecocheques betalen.

