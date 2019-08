5 indrukwekkende troeven van de nieuwe Samsung Galaxy Note 10

Ronald Meeus

19 augustus 2019

09u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Deze week verschijnt de Deze week verschijnt de Galaxy Note 10 , de op professionele - of toch erg veeleisende - gebruikers gerichte opvolger van de eerder dit jaar verschenen Galaxy S10. We bekeken het toestel al even in preview en vonden dit de opvallendste opstekers.

1. Verschillende formaten

De Note-serie bestaat dit jaar voor het eerst uit twee smartphones: de Samsung Galaxy Note 10 (vanaf € 949) en de Samsung Galaxy Note 10+ (vanaf € 1.099). Blijkbaar vindt Samsung dat er nu genoeg (prijs)ruimte is onder de absolute high-end modellen om ook een kleinere (en goedkopere) variant van de twee duurste Galaxy-series op de markt te brengen. Traditioneel gezien gaat de Note-serie uitsluitend over de grootste schermen; daarom is het best opvallend dat er nu opeens een kleinere Note 10 is.

De kleinere Note is misschien wel de interessantste smartphone van de twee, aangezien hij een adviesprijs van 950 heeft. Als je dus niet per se het allergrootste scherm wilt, maar de stylus (zie punt 2) en andere Note-specifieke features aantrekkelijk vindt, is dat sowieso een aanrader. De kleine Note heeft bovendien ook 256GB opslaggeheugen, maar dan wel 4GB minder werkgeheugen. Er is ook geen dieptecamera en de schermresolutie is natuurlijk lager ten opzichte van het grote toestel, maar verder zijn de verschillen niet groot.

2. Nieuwe stylus-functies

Daarnaast heeft Samsung een flink aantal nieuwe functies toegevoegd. Zo zijn er heel wat zogeheten ‘air gestures’ bijgekomen, die je met de stylus kunt uitvoeren. Door het pennetje van links naar rechts te bewegen wissel je van modus, knop indrukken en rondjes tekenen doet inzoomen, handschrift zet je vlot om in tekst en in de camera-app kan je live op gezichten tekenen.

3. Handige camerafuncties

Verder over de camera: bij de videomodus vind je daar nu ook kunstmatige achtergrondonscherpte. De videostabilisatie zou ook enorm verbeterd zijn, tenminste volgens Samsung zelf. De fabrikant zegt dan ook dat Note-gebruikers in relatie tot de gemiddelde gebruiker veel meer doen met video. Zo is er nu zelfs een functie ingebouwd die puur voor vloggers bedoeld is. De camera’s zelf zijn dezelfde als die op de Galaxy S10 en S10+, maar het verschil is dat die laatste een extra camera heeft, namelijk een time-of-flightcamera voor diepte. Het eerste en meest voor de hand liggende voordeel daarvan is dat hij gebruikt wordt voor de Live Focus-modus, waarbij kunstmatige achtergrondonscherpte wordt gecreëerd. Dat werkt nu ook in de videomodus.

4. Apart design

Nog iets wat heel erg opvalt: de kleuren! Dan hebben we het over de nieuwe Aura Glow-kleur van de Note 10-smartphones: we hebben nog geen toestel gezien dat zoveel verschillende kleuren kon aannemen in verschillende soorten licht. Het weerspiegelt alleszins het high-end karakter van de telefoons, want of je het mooi vindt of niet, het geeft sowieso een luxe uitstraling.

5. Knaller voor mobiele gamers

Voor gamers en zware gebruikers is het dan weer erg interessant dat Samsung een andere processor in de Note 10-serie stopt dan in de S10-toestellen, eentje die krachtiger maar toch ook zuiniger is. De AI Game Booster past de prestatie-instellingen van de Note 10 ook aan de games zelf aan. Voor eenvoudige games zal de processor met andere woorden trager zijn rondjes doen en zal de accu langer meegaan, terwijl de processor hoger geklokt zal worden bij pakweg Call of Duty: Mobile.

Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 10 en hier de Samsung Galaxy Note 10+.

