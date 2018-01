5 goede redenen om nu nog een desktop computer te kopen Ronald Meeus

23 januari 2018

08u00

Laptops en mobiele systemen hebben de bureaucomputer bijna helemaal uit de markt geduwd. Jammer, want er zijn wel een paar goede redenen om toch voor het klassieke torenmodel te kiezen.

1 / Makkelijker om onderdelen te vervangen

Natuurlijk hebben laptops een paar voordelen die je niet kunt negeren. Het feit dat ze iets makkelijker onder de arm te nemen zijn, om maar iets te zeggen. Dat betekent niet dat de oerklassieke pc-vorm al volledig is afgeschreven.

Een belangrijk voordeel is het feit dat een desktoppc makkelijker open te maken is om de onderdelen die erin zitten te vervangen of te upgraden. Denk dan aan de videokaart, het moederbord, het interne geheugen, de processor en de solid state drive waarop je je gegevens parkeert. Als je een laptop hebt waarvan de interne hardware gedateerd geraakt, is het veel moeilijker om daar zelf nieuwe onderdelen in te steken. Gevolg: je moet een nieuwe laptop kopen. Een desktopcomputer gaat dus veel langer mee.

2 / Beter voor gamers

Wie intensief videogames speelt, zal ook sneller neigen naar een klassieke desktop. De bovengenoemde redenen spelen mee - een beetje gamer is constant bezig met upgrades van zijn/haar hardware - maar er is meer. De grafische processoren in een desktop zijn in de regel een pak krachtiger dan de 'mobiele' versies die in een laptop zitten. De ruimte binnen de behuizing van een laptop is beperkt; een teveel aan kracht betekent snel oververhitting.

3 / Meerdere en grotere monitoren

Laptopschermen zijn gemiddeld 15 inch, met hier en daar wat uitschieters van 17 inch. De meeste monitoren voor desktoppc's zijn groter. Natuurlijk kan je een extra groot scherm ook gewoon op je laptop aansluiten, maar wie op zijn bureau een opstelling van meerdere schermen wil (gamers, grafici) doet er sowieso beter aan om een desktop te nemen. Die heeft namelijk ook meer ruimte voor ingebouwde poorten.

4 / Zitten, opstarten, en klaar

Ja, er valt véél te zeggen voor de handigheid van een laptop, die je overal met je mee kunt nemen. Maar wanneer je altijd op dezelfde plaats werkt, gamet of je hobby beoefent, maakt het minder uit welk type computer je hebt. Een laptop in huis kan ook een gedoe zijn, omdat die uitnodigt tot werken op diverse plekken, en dan krijg je per definitie meer gehannes met kabels en accessoires. Bij een desktop blijft alles mooi zitten waar het zit, zodat je gewoon moet neerzitten en het ding aanfloepen wanneer je begint.

5 / Grote systemen zijn goedkoper

Wie interesse heeft in het bovengemiddeld zwaardere en duurdere segment van computers, weet dat desktops daar een betere prijs-krachtverhouding garanderen. De reden? Bij laptops betaal je eigenlijk extra voor de draagbaarheid en de look en feel, bij desktops betaal je puur voor de kracht.

