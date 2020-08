5 goede camera’s voor een beginnende fotograaf Ronald Meeus

12 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/camera's 0 Multimedia Klaar om je fotografische werk een kleine boost te geven? Dan moet je natuurlijk eerst met een behoorlijke camera weten om te gaan. Onze techredacteur koos vijf instapmodellen voor beginnelingen.

Een professionele camera koop je onder andere om met meerdere lenzen te kunnen werken. Voor onze selectie keken we zowel naar populaire systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s, met inbegrip van een standaard lens en een prijs tot 600 euro.

Spiegelreflexcamera’s

Een spiegelreflexcamera is een fotocamera die voorzien is van een bijzonder zoekersysteem dat optimaal richten en instellen van de camera mogelijk maakt, en binnenin met een spiegelsysteem werkt.

Nikon D3500 (€ 439)

De Nikon D3500 + AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR is een uitstekend toestel voor een starter. De 18-55mm lens kan je gebruiken voor portretten, bij meer actie komt de 70-300mm lens van pas. Angst voor schokkerig of wazig beeld is niet nodig, want beide lenzen hebben ook beeldstabilisatie. Verder zijn ook de grip en de lange batterijduur belangrijke troeven. Bekijk hier de Nikon D3500.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Canon EOS 2000D (€ 349)

Canon, de eeuwige erfconcurrent van Nikon, heeft een nog goedkoper instapmodel: Canon EOS 2000D + 18-55mm f/3.5-5.6. Ook hier de standaard 18-55mm lens waarmee je landschappen of portretten maakt. Handig is ook de hulpfunctie waarmee je de camera handmatig kan instellen. De Canon EOS 2000D ligt bovendien zeer licht in de hand. Bekijk hier de Canon EOS 2000D.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Systeemcamera’s

Systeemcamera’s hebben geen spiegelsysteem aan hun binnenkant, maar wel een krachtige fotolens. Daardoor zijn ze vaak compacter. Op het vlak van fotokwaliteit moeten systeemcamera’s niet zoveel onderdoen voor spiegelreflexmodellen, met als extra voordeel dat hypersnelle sluitersnelheden mogelijk zijn, omdat het spiegelsysteem niet langer mechanisch hoeft open en dicht te klapperen.

Sony A6000 (€ 349)

Sony scoort al enkele jaren in het systeemsegment, onder meer met de al iets oudere A6000. Ondanks de compactheid, zit dit toestel wel bomvol technologie. Zo zijn er 7 knoppen die je zelf een functie kan toebedelen. De 16-50mm lens leent zich uitstekend voor natuur- en architectuurfoto’s, en dankzij de snelle autofocus kan je in eender welke lichtomstandigheden aan de slag. Bekijk hier de Sony A6000.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Panasonic Lumix DC-GX880 (€ 399)

Met de relatief recente Lumix GX880 boet je wat in op megapixels ten opzichte van de eerder aangehaalde camera’s, maar je krijgt wel een toestel dat pijlsnel werkt en nog steeds een prima beeldkwaliteit aflevert. Ook de oerklassieke look van de Lumixtoestellen blijft populair. Bekijk hier de Panasonic Lumix DC-GX880.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Fujifilm X-A7 (€ 549)

Iets prijziger, maar wel populair onder fotografen is deze Fujifilm X-A7. Die heeft een 24 megapixel sensor, uitgekiende autofocus en is ook nog eens eenvoudig te bedienen. Wil je filmen, dan kan dat in 4k-beeldkwaliteit aan 30 frames per seconde. Bekijk hier de Fujifilm X-A7.

Je gading nog niet gevonden? Bekijk hier nog meer goede camera’s.

(Tekst gaat verder onder de foto)

