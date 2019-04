5 gadgets om beter te slapen

Ronald Meeus

17 april 2019

08u30

Het opjuttende effect van al die elektronica in ons leven kan soms moeilijkheden veroorzaken voor onze nachtrust. Gelukkig bestaan er ook gadgets die de kwaliteit van onze slaap net bevorderen.

eReader

Veel mensen vinden even lezen in bed ontzettend bevorderlijk voor een goede nachtrust. Als je leest op een scherm, let dan wel op het licht: de meeste tablets en smartphones geven het zogenaamde blauw licht af, dat ervoor zorgt dat jouw ingebouwde biologische klok verzet wordt, waardoor je wakkerder blijft en slechter slaapt. eReaders zijn daar natuurlijk speciaal op ingesteld, met een scherm dat de ogen zo min mogelijk belast. Bekijk hier de best beoordeelde eReaders.

Slimme verlichting

Slimme verlichting kan je zodanig gaan instellen dat je jezelf echt voorbereidt op slaaptijd. De gekende Philips Hue-lampen kan je bijvoorbeeld met een timer langzaam dimmen naar zacht licht, terwijl jij nog leest of tv kijkt. Ook in je slaapkamer kan die slimme verlichting wonderen doen. Bekijk hier de slimme lampen.

Philips Wake-Up Light

De meeste van ons worden wakker op brute wijze, met een wekker die veel te luid begint over te gaan, vaak middenin een slaapcyclus. Geen wonder dat we zo slechtgezind zijn ‘s ochtends! Wil je zachter wakker worden, dan is de Philips Wake-Up Light een aanrader: die wekt je geleidelijk, met milde geluiden en zacht ochtendlicht. Bekijk hier de Philips Wake-Up Light.

Fitnesswearable (met slaaptracker)

Fitnesstrackers zijn handig om je dagelijks aantal stappen en sportactiviteiten bij te houden, maar er zijn intussen ook al veel modellen op de markt die nog een stuk verder gaan en je hele gezondheid in kaart brengen. Ze beschikken dan ook over een slaaptracker, die je vooral inzicht brengt in je eigen slaappatronen. Bekijk hier de wearables mét slaaptrackers.

Lees ook: Smartwatch, activity tracker of smartband: zo kies je de beste wearable

Smart thermostaat met slimme radiatorknop

De juiste temperatuur op de slaapkamer is van essentieel belang. Als gemiddelde wordt meestal 18° aangeraden, met als ondergrens 16° en als bovengrens 21°. Is het té koud, dan kan je wakker worden, is het té warm, dan krijg je misschien nachtmerries. Zij die überhaupt de verwarming aanzetten in de slaapkamer, kunnen die het beste onder controle houden dankzij slimme radiatorknoppen van het Duitse Tado. Die vormen een onderdeel van een volledig systeem dat wordt aangestuurd vanuit een slimme thermostaat. Bekijk hier de Tado radiatorknoppen.

