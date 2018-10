48 ontslagen bij Google wegens seksuele intimidatie, onder wie 13 toplui sam

25 oktober 2018

22u42

Bron: reuters, anp, The Verge 3 Multimedia Bij Google zijn de voorbije twee jaar 48 medewerkers ontslagen wegens seksueel ongepast gedrag. Dat schrijft CEO Sundar Pichai in een mail aan het personeel die AFP kon inkijken. “We willen je verzekeren dat we elke klacht over seksueel wangedrag of ongepast gedrag bekijken, onderzoeken en behandelen”, luidt het in de mail, die mee werd ondertekend door Eileen Naugton, vicehoofd van de HR-afdeling.

Google kwam in opspraak omdat het jarenlang verdenkingen van seksueel wangedrag door Android-oprichter Andy Rubin zou hebben verzwegen. Sterker nog, nadat duidelijk werd dat de claims geloofwaardig waren, liet Google Rubin in 2014 vertrekken met een premie van 90 miljoen dollar. Dat schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Google ontkent de beschuldiging.

Geen ontslagvergoedingen

Pichai schrijft nu dat de 48 werknemers die werden ontslagen wegens seksueel wangedrag “geen enkel ‘exitpakket’ of ontslagvergoeding kregen”. Hij meldt ook nog dat dertien van hen “senior managers of hoger waren”. Hij lijst ook stappen op die Google heeft genomen voor meer transparantie en vertrouwelijkheid in de maanden en jaren na het omstreden vertrek van Rubin. “We zijn doodserieus in ons voornemen om een veilige in inclusieve werkplek te bieden”, staat nog in de mail.

Pichai probeert in het bericht niets uit het artikel van de Times te ontkennen of te weerleggen. De krant schreef ook nog dat Google naast Rubin nog twee andere mannen beschermde die werden beschuldigd van seksueel wangedrag, en die naar de uitgang werden begeleid met royale exitvergoedingen.

Gedwongen seks

Het techconcern en moederbedrijf Alphabet hebben altijd beweerd dat Rubin destijds zelf besloot om wat anders te gaan doen. Maar volgens The New York Times maakte een beschuldiging over een seksavontuurtje zijn positie onhoudbaar. Hij zou een vrouwelijke medewerker met wie hij een affaire had tegen haar zin hebben gedwongen tot orale seks.

Rubin wordt beschouwd als de geestelijk vader van besturingssysteem Android, waarop wereldwijd miljarden smartphones draaien. Hij werkte sinds 2005 bij Google nadat het bedrijf Android had ingelijfd. In het wereldje was hij nooit onomstreden. Wijlen Apple-topman Steve Jobs verweet Rubin bijvoorbeeld dat Google Appless besturingssysteem iOS had gekopieerd met Android.

Dit is de volledige mail aan het personeel:

Hi everyone,

Today’s story in the New York Times was difficult to read.

We are dead serious about making sure we provide a safe and inclusive workplace. We want to assure you that we review every single complaint about sexual harassment or inappropriate conduct, we investigate and we take action.

In recent years, we’ve made a number of changes, including taking an increasingly hard line on inappropriate conduct by people in positions of authority: in the last two years, 48 people have been terminated for sexual harassment, including 13 who were senior managers and above. None of these individuals received an exit package.

In 2015, we launched Respect@ and our annual Internal Investigations Report to provide transparency about these types of investigations at Google. Because we know that reporting harassment can be traumatic, we provide confidential channels to share any inappropriate behavior you experience or see. We support and respect those who have spoken out. You can find many ways to do this at go/saysomething. You can make a report anonymously if you wish.

We’ve also updated our policy to require all VPs and SVPs to disclose any relationship with a co-worker regardless of reporting line or presence of conflict.

We are committed to ensuring that Google is a workplace where you can feel safe to do your best work, and where there are serious consequences for anyone who behaves inappropriately.

Sundar and Eileen