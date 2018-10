48 ontslagen bij Google wegens seksueel misbruik sam

25 oktober 2018

22u42

Bron: reuters, anp 0 Multimedia Bij Google zijn de voorbije twee jaar 48 mensen ontslagen wegens seksueel ongepast gedrag. Dat schrijft CEO Sunder Pichai in een mail aan het personeel. “We willen je verzekeren dat we elke klacht over seksueel wangedrag of ongepast gedrag bekijken, onderzoeken en behandelen”, luidt het.

Google kwam in opspraak omdat het jarenlang verdenkingen van seksueel wangedrag door Android-oprichter Andy Rubin zou hebben verzwegen. Sterker nog, nadat duidelijk werd dat de claims best geloofwaardig waren, liet Google Rubin in 2014 vertrekken met een premie van 90 miljoen dollar. Dat schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Google ontkent de beschuldiging.

Geen ontslagvergoeding

Pichai schrijft dat de 48 werknemers die werden ontslagen wegens seksueel wangedrag “geen enkel ‘exitpakket’ of ontslagvergoeding kregen”. Hij meldt ook nog dat dertien van hen “senior managers waren of hoger”. Hij lijst ook stappen op die Google heeft genomen voor meer transparantie en vertrouwelijkheid in de maanden en jaren na het omstreden vertrek van Rubin.

Gedwongen seks

Het techconcern en moederbedrijf Alphabet hebben altijd beweerd dat Rubin destijds zelf besloot om wat anders te gaan doen. Maar volgens The New York Times maakte een beschuldiging over een seksavontuurtje zijn positie onhoudbaar. Hij zou een vrouwelijke medewerker met wie hij een affaire had tegen haar zin hebben gedwongen tot orale seks.

Android

Rubin wordt beschouwd als de geestelijk vader van besturingssysteem Android, waarop wereldwijd miljarden smartphones draaien. Hij werkte sinds 2005 bij Google nadat het bedrijf Android had ingelijfd. In het wereldje was hij nooit onomstreden. Wijlen Apple-topman Steve Jobs verweet Rubin bijvoorbeeld dat Google Appless besturingssysteem iOS had gekopieerd met Android.