4 voordelen van een gebogen televisiescherm

Ronald Meeus

24 januari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De rage van de gebogen televisieschermen ligt al een beetje achter ons, maar toch zijn er experts die nog steeds zweren bij zo’n De rage van de gebogen televisieschermen ligt al een beetje achter ons, maar toch zijn er experts die nog steeds zweren bij zo’n curved toestel . We gingen na wat de voordelen ervan zijn.

1. Je kruipt als het ware in het scherm

Komt altijd terug als argument pro een gebogen scherm: je zou veel meer ondergedompeld worden in wat er te zien is. Omdat de randen van het beeld licht naar voor gebogen worden, voelt het aan alsof je meer ‘in’ de wereld van de film of de tv-reeks zit.

2. Meer diepgang

Een ander visueel voordeel aan gebogen tv’s - dat opnieuw vooral op perceptie stoelt eerder dan op iets dat meetbaar is: de gebogen randen verlenen het beeld ook meer diepgang. Samsung is met die beeldillusie echt aan de slag gegaan, door bij haar eigen curved televisies het contrast op bepaalde delen van het scherm zo aan te passen dat de diepte nog sterker wordt. Bekijk hier de Samsung televisies met gebogen scherm.

3. Het beeld is breder

Oogartsen kunnen ongetwijfeld uitleggen waarom, maar wanneer de linker- en rechterzijde van een scherm naar je toe buigen, krijg je ook iets meer beeld in de ooghoeken. Zo werden er onder andere testen uitgevoerd tussen een gewone tv en een gebogen tv van 65 inch (165 centimeter), waarbij het beeld van de gebogen televisie haast unaniem breder geschat werd.

4. Het oogt cool

Een laatste, maar ver van onbelangrijke troef van gebogen tv’s: ze ogen mooi. Meer dan bij gewone televisies geven ze je echt het idee dat je in een thuisbioscoop zit, ook al omdat de meeste gebogen tv’s die verkocht worden aan de grote kant zijn. Belangrijke kooptip: het loont dan ook vooral om naar curved tv’s uit te kijken die groter zijn dan 65 inch; voor kleinere tv’s voegt zo’n scherm weinig toe).

TIP: Vergelijk hier de prijzen van gebogen televisies boven de 65 inch.

