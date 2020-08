4 uitstekende redenen om een nieuwe Redmi Note 9 Pro te kopen Ronald Meeus

21 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Een smartphone met ‘pro’ in de naam die minder kost dan 250 euro? We zouden Xiaomi ervan durven verdenken dat ze de dure krachtpatsers van Apple, Samsung en Huawei een beetje parodiëren. Het toestel zelf is wel geen parodie: ondanks de heel scherpe prijs, heeft het namelijk ook een paar krachtige features , vindt onze techredacteur.

1. Een geweldige batterij

Om met het belangrijkste te beginnen: de batterij van de Redmi Note 9 Pro is een waarachtige loeier! In de technische specificaties leest dat als 5.020 mAh, in de praktijk zou dat ongeveer neerkomen op 13,5 uur ononderbroken internetten. Dat is ongeveer dezelfde tijd als bij een iPhone 11.

2. Rekenkracht

Als we even onder de motorkap kijken, dan vinden we daar een processor met acht kernen, 6GB werkgeheugen en 12GB opslaggeheugen. Natuurlijk ga je bij de echte toppers die 1.000 euro of meer kosten straffere kost vinden, maar in deze prijscategorie is het opnieuw echt niet slecht.

3. Camera’s

Een smartphone met vier camera’s? Het is nog niet zo lang geleden dat enkel de allerduurste modellen van het moment daarmee uitpakten. Redmi Note 9 Pro heeft er dus achteraan ook vier, waaronder een ultrawide lens en een macrolens en een dieptesensor. Uit diverse reviews blijkt wel al dat de camera’s niet zo goed scoren in slechtere lichtomstandigheden, maar dan kunnen we natuurlijk een discussie beginnen over wat je in hemelsnaam kan verwachten voor zo'n prijs.

4. No-nonsense-design

Petieterig kan je de Redmi Note 9 Pro echt niet noemen, met die schermdoorsnede van 6,67 inch (16,9 cm). Een kanjer! Het scherm is degelijk zonder meer: net boven de Full HD, met 2400 op 1080 pixels resolutie. Handig vinden we het uitbreidbaar geheugen en de stereo-aansluiting; twee zaken waar veel smartphonegebruikers ook specifiek naar vragen. Vinden we niets slechts? Toch wel: de software die op het toestel zit is eerder omslachtig. Ook van de bloatware - eigen apps van de fabrikant die weinig functioneel zijn en veel opslagruimte innemen - zijn we echt geen fan.



