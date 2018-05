4 TB opslag en hele voorkant is scherm: Lenovo licht weer tipje van sluier mysterieuze Z5 sam

21 mei 2018

00u29

De marketingcampagne voor de Lenovo Z5-smartphone draait op volle toeren. Nadat het bedrijf al bekendmaakte dat de voorkant zo goed als volledig bestaat uit scherm, laat het nu weten dat de smartphone uitpakt met maar liefst 4 TB opslagcapaciteit. Voor de rest is nog weinig bekend over Lenovo's nieuwe vlaggenschip.

Vicevoorzitter Chang Cheng van Lenovo maakt de opslagcapaciteit bekend op sociaalnetwerksite Weibo. De meeste moderne telefoons verschijnen met 128 GB of 256 GB interne opslag, dus de 4 TB-primeur van Lenovo maakt wel indruk.

Hoewel enkele techsites twijfelen of Cheng het wel degelijk heeft over interne opslag en niet over uitbreidbaar geheugen met micro-SD-kaartjes of zelfs cloudopslag, lijkt het wel degelijk het eerste. De topman spreekt over 'partikeltechnologie' en somt op hoeveel films, muziekbestanden en foto's de telefoon zou kunnen bevatten. Als het echt gaat over interne opslag, leidt het geen twijfel dat andere fabrikanten zullen volgen.

Overal scherm

Eerder deze maand liet Cheng al weten dat de Z5 een screen-to-bodyratio van 95 procent heeft, wat betekent dat de voorkant quasi volledig uit schermoppervlakte bestaat. Ter vergelijking;: de iPhone X van Apple heeft nog altijd een screen-to-bodyratio van 82,9 procent, terwijl dat bij Samsungs Galaxy S9 en S9 Plus respectievelijk 83,6 en 84,2 procent is.

Op beelden die het bedrijf al vrijgaf, zijn bovenaan geen openingen te zien voor de luidspreker, de frontcamera of de nabijheidssensor. Mogelijk krijgt de telefoon een 'pop-upselfiecamera' en wordt het geluid tijdens het bellen overbracht door vibraties. Ook aan de onderkant heeft Lenovo de knoppen aan de zogenaamde 'kin' van de telefoon weggewerkt.

Juni

Over de smartphone is verder amper iets officieels bekend, maar op 14 juni zou hij worden voorgesteld.