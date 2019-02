4 must have gadgets voor je wintersportvakantie Ronald Meeus

28 februari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Wie de komende weken of maanden nog op de latten gaat, heeft een hele resem aan gadgets tot zijn/haar beschikking om die ervaring nog wat meer top te maken. Deze vier gadgets nemen we zelf zeker mee in onze reiskoffer.

Actioncam: GoPro Hero 7 Black (€ 329,75)

Skiën en snowboarden gebeurt met (veel) vallen en opstaan, dus de camera waarmee je je prestaties vastlegt moet tegen een stootje kunnen. Vanzelfsprekend kom je dan bij een action camera (kort action cam) terecht, zoals de Hero 7 Black van hét referentiemerk GoPro. Je kunt die ergens aan je kledij of bovenop je helm vastmaken, waarop alles wat je doet wordt vastgelegd in mooie 4k-video. Action cams zijn er in diverse maten en specificaties: ze zijn water- en stofdicht, maar zoek voor wintersport zeker een exemplaar uit dat in hoge mate ook schokbestendig is. Bekijk hier de GoPro Hero 7 en bekijk hier de andere action cams.

Drone: DJI Mavic 2 Pro (€ 1.359)

Wil je nog wat spectaculairder beeld van je ski- of snowboardmoves en heb je daar een wat steviger prijskaartje voor over? Kies dan voor een actiecamera die met je meevliegt, een drone dus. Moderne consumentendrones, zoals de DJI Mavic 2 Pro, zet je uit in de buurt van je startpunt, vliegen met je mee op basis van je gps-coördinaten, en keren weer terug naar waar ze zijn opgestegen wanneer ze voelen dat hun batterij het niet meer lang uithoudt. Dat geeft het toestel toch voldoende tijd om geweldige beelden te maken van je acties. Bekijk hier de DJI Mavic 2 Pro.

Waterdichte oortjes: PlanTronics BackBeat Fit 3100 (€ 145)

Wie graag muziek in de oren wil tijdens de afdaling, kiest best draadloze oortjes die tegen wat nattigheid kunnen en goed op hun plaats blijven zitten. Zogeheten ‘dompeldichte’ in-ear-hoofdtelefoons (IP57-classificatie), zoals deze BackBeat Fit 3100 van PlanTronics, zijn dan een ideale keuze. Bekijk hier de PlanTronics BackBeat Fit 3100.

Smartwatch: Garmin Fenix 5 (€ 391,15)

Tijdens het skiën of snowboarden je sportprestaties bijhouden kan ook: een smartwatch aan de pols registreert al je bewegingen en prestaties en kan ook fysische gegevens als je hartslag bijhouden. Smartwatches en activity trackers komen ook in meerdere maten en gewichten, en zijn veelal gericht op breder sport- of fitnessgebruik. Sommige, zoals de Fenix 5 van het Amerikaanse Garmin, hebben wel specifieke functies voor wintersportgebruik. Zo heeft de Fenix 5 ook een ingebouwde hoogtemeter. Bekijk hier de Garmin Fenix 5.

Tip: Fitnesshorloges Fēnix 5 Plus en Forerunner 645 Music zijn nu compatibel met muziekstreamingdienst Spotify.

Tip: Vergelijk hier de best beoordeelde smartwatches aan de voordeligste prijzen.

