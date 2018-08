3D-wapens printen is er niet verboden, maar VS zullen makers van 'onzichtbare' modellen toch vervolgen sam

16 augustus 2018

21u51

Bron: anp 0 Multimedia Iedereen die een 3D-printer gebruikt om "niet te detecteren'' vuurwapens van kunststof te maken, wordt vervolgd. Daarvoor waarschuwt d e Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions.

Hij zegt dat een dag nadat zijn departement de rechter had gevraagd het downloaden van de benodigde blauwdrukken door burgers niet te blokkeren. "We dulden het omzeilen van de huidige wet niet. We zullen vervolging instellen tegen individuele personen die de wet overtreden door plastic vuurwapens te produceren die niet te ontdekken zijn'', luidt het.



In de VS is het perfect legaal om een wapen te maken voor eigen gebruik, zo lang het geen automatisch wapen is. Het is daarentegen wél verboden om wapens te produceren die metaaldetectors in luchthavens en andere gebouwen omzeilen.