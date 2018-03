150 miljoen accounts MyFitnessPal gehackt en dat maakt het tot een van de grootste datalekken ooit KVDS

30 maart 2018

08u54

Bron: Reuters 0 Multimedia Under Armour heeft de gebruikers van zijn dieet- en fitnessapp MyFitnessPal gewaarschuwd dat zeker 150 miljoen van zijn accounts gehackt zijn. Het nieuws werd gisteren bekendgemaakt, maar het datalek zou al dateren van februari. Het zou om een van de grootste hacks gaan in de geschiedenis.

De data die gestolen werden omvatten onder meer gebruikersnamen, e-mailadressen en gecodeerde paswoorden van accounts van de populaire app en website. Under Armour drukt erop dat het niet om de gegevens van betaalkaarten gaat, rijbewijzen en sofinummers.

E-mailadressen kunnen erg waardevol zijn voor hackers. Zo werden de 83 miljoen mailadressen van een datalek bij JPMorgan Chase in 2014 gebruikt om aandelenkoersen te manipuleren.

Under Armour gaf geen details over de manier waarop de hackers in zijn netwerk raakten en de gegevens bemachtigden zonder betrapt te worden. Het bedrijf zou het lek pas zondag ontdekt hebben. Het zou nu een onderzoek gestart zijn in samenwerking met databeveiligingsbedrijven en de autoriteiten. Under Armour vroeg de gebruikers van zijn app gisteren in een mededeling op zijn website ook om hun paswoord zo snel mogelijk te veranderen.

Aandeel

Under Armour kocht MyFitnessPal in 2015 voor 475 miljoen dollar. Het is goed voor 1,8 procent van de 5 miljard aan inkomsten uit verkoop van het bedrijf. Het aandeel van het bedrijf ging na het nieuws over het datalek met 3 procent omlaag.

Volgens computerbeveiligingsbedrijf SecurityScorecard gaat het om het grootste datalek dit jaar en een van de vijf grootste ooit. Nog grotere hacks waren volgens LeakedSource.com die bij Yahoo in 2013 – waar 3 miljard accounts bij betrokken waren– en bij FriendFinder Networks in 2016 – waar het om de gegevens van meer dan 412 miljoen gebruikers van pornosites ging.