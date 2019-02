1 op de 2 65-plussers heeft smartphone MAC/PhG/KVDS

20 februari 2019

06u49

Bron: Belga 1 Multimedia Steeds meer senioren zwichten voor de smartphone: al 1 op de 2 heeft er één. Dat blijkt uit de Digimeter van onderzoeksinstituut Imec, dat 5.000 Vlamingen bevroeg naar hun mediagebruik. De helft van hen zit op Facebook, 1 op de 4 gebruikt elke dag WhatsApp.

"Als 65-plussers overschakelen van een klassieke gsm naar een smartphone, is dat vooral onder invloed van de kinderen en kleinkinderen", zegt Lieven De Marez, professor Communicatietechnologie aan de UGent. "Dankzij de nieuwe technologieën hebben ze het gevoel dat ze mee zijn en erbij horen, ook zal zijn ze soms minder mobiel. Hun familie, hun toneelkring, hun buurt: alles volgen ze op de voet via Facebook of WhatsApp. Die sociale media werken zo ook als een middel tegen vereenzaming." Het werkt bovendien aanstekelijk, merkt de prof: "Hoe meer leeftijdsgenoten erop actief zijn, hoe meer andere senioren hun voorbeeld volgen.”

Afhankelijkheid

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de Vlaamse consument zich bewust is van zowel de voor- als de nadelen van de nieuwe technologie. “We omarmen haar, maar tegelijk willen we onze afhankelijkheid ervan inperken”, aldus Imec. “Drie kwart van de Vlamingen legt zichzelf minstens één regel op tegen overmatig smartphonegebruik. Vorig jaar was dat nog 58 procent. Tegelijk is voor 45 procent de smartphone het meest onmisbare scherm, de tv is dat nog voor maar 5 procent.”





Professor De Marez stelt vast dat de consument “een toegenomen volwassenheid toont ten aanzien van technologie en van de technologie verlangt dat die zich ook volwassen gedraagt, onder meer door meer transparantie en het ethisch gebruik van data en technologie”.