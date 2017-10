1.000 euro voor iPhone X? Het schrikt ons niet af Apple: "Vraag naar nieuwe smartphone is buitengewoon hoog" Navin Bhagwat

Bron: AD.nl 0 AFP Multimedia 1.000 euro voor een iPhone X? De hoge prijs houdt de consument niet tegen om de nieuwe smartphone van Apple te bestellen. Volgens het technologiebedrijf is de vraag naar de gsm "buitengewoon groot".

De aandelen van de grootste leveranciers van onderdelen voor de iPhone X stegen vandaag sterk nadat bekend werd dat de smartphone binnen enkele minuten na het openen van de vooruitbestellingen was uitverkocht. Zelfs klanten die op tijd waren, moeten zeker zes weken wachten op hun nieuwe telefoon.



Het succes is een opluchting voor investeerders. De angst voor een afnemende vraag groeide de afgelopen maanden, toen de nieuwe iPhone 8 niet erg populair bleek.



Experts voorspelden dat klanten zouden worden afgeschrikt door de hoge prijs van de telefoon. Volgens Maarten van Vliet van het Nederlandse marktonderzoekbedrijf Telecompaper is de prijs voor een smartphone die bovengemiddeld presteert de laatste jaren sterk gedaald. "Enkele jaren geleden viel Apple's duurdere prijs wellicht te rechtvaardigen. Maar nu in mijn ogen niet meer."



De iPhone X maakt gebruik van een nieuw ontwerp van Apple, waarbij randen boven en onder het scherm ontbreken. Waar iPhones voordien bekendstonden als relatief grote smartphones in verhouding tot hun scherm, heeft de iPhone X juist een van de grootste schermen in verhouding tot de behuizing.



Daarnaast is het de eerste iPhone die gebruikmaakt van Face ID. Hiermee ontgrendel je de smartphone met je gezicht. De infraroodcamera maakt een 3D-scan met dertigduizend punten op het gezicht, waarmee de iPhone X je herkent.

