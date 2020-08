Telenet Gesponsorde inhoud “Ze waren met alles weg”: slachtoffers van cybercriminelen getuigen Aangeboden door Telenet

25 augustus 2020

We voelen ons vaak veiliger op het internet dan we in werkelijkheid zijn. Dat kan soms vervelende tot ronduit desastreuze gevolgen hebben, zo blijkt uit volgende getuigenissen van slachtoffers van cybermisdaden. De experts bij wie ze uiteindelijk terechtkwamen, leggen uit waarom we alsmaar voorzichtiger moeten omspringen met de informatie die we aan het internet toevertrouwen.

Rekening geplunderd

Patrick vdW kreeg een telefoontje. Het leek om een werknemer van de bank te gaan. Doordat de fraudeurs online genoeg informatie over hem verzamelden, was hij ervan overtuigd dat hij echt iemand betrouwbaar aan de lijn had. Resultaat: een volledig geplunderde zicht – en spaarrekening. Een drama. Maar volgens experts helaas geen zeldzaam geval.

Net echt

“Cybercriminelen gaan alsmaar professioneler te werk”, zegt Jean-François, Risk Operations manager bij Telenet. “Gisteren kon je zo’n phishing mail waarmee ze achter je gegevens vissen makkelijk herkennen aan taalfouten of een verdacht e-mailadres. Vandaag zijn deze frauduleuze praktijken steeds moeilijker van officiële communicatie te onderscheiden. Fraudeurs aarzelen niet om phishing, smishing (phishing per sms) en spoofing (vervalsen van kenmerken om valse identiteit aan te nemen) te combineren om klanten te misleiden. Je PIN-nummer of de code van je eID kaartlezer mag je daarom nooit of te nimmer doorgeven.”

Vele kleintjes …

Bij internetfraude gaat het niet altijd om grote bedragen. In vele gevallen mikken internetcriminelen op een groot aantal slachtoffers dat ze een kleiner bedrag afhandig maken. “Mensen stellen zich daar over het algemeen minder vragen bij”, zegt Karel De Troch. Hij is binnen Risk Operations verantwoordelijk voor de Coördinatie Cel Justitie (CCJ) en ABUSE en onderzoekt klachten over phishing, hacking en virussen. “Zo kregen klanten van bekende bedrijven een mail over een bescheiden openstaand saldo. Die mail zag er nagenoeg precies als een authentieke mail uit en linkte ook naar een overtuigend ogende, maar fake klantenzone op een website.”

Een gezonde achterdocht is nuttig Jean-François, Risk Operations manager bij Telenet

Zie je iets? Meld het!

Een klant die betaald had, stelde zich achteraf toch vragen en contacteerde het team van Karel De Troch. Hij kreeg de raad om zijn bankkaart te blokkeren en de politie in te lichten. “Zie je iets verdachts, contacteer dan je bank of provider”, benadrukt De Troch. “Doe dat wel via een telefoonnummer of mailadres dat je al langer kent en vertrouwt. Stuur ook altijd een mail naar verdacht@safeonweb.be.” Het Centrum voor Cybersecurity België verzamelt daar alle meldingen om frauduleuze links en websites zo snel mogelijk te identificeren en blokkeren.

Pop-up? Let op!

Een relatief nieuw maar snelgroeiend fenomeen van frauduleuze internetpraktijken is het gebruik van pop-ups. Die springen tijdens het surfen tevoorschijn en lijken op het eerste gezicht afkomstig van een betrouwbare bron. De pop-ups doen vaak een mooie belofte en vragen niet eens om geld maar om informatie. “Dat klinkt onschuldig” zegt Karel De Troch. “Maar het is met deze informatie dat criminelen zich van valse geloofwaardigheid en overtuigingskracht voorzien om je in de toekomst misschien wel geld afhandig te maken.”

Gezonde achterdocht

Een toenemende professionaliteit onder cybercriminelen maakt dat we alsmaar meer op onze hoede moeten zijn in onze geconnecteerde wereld. Een internetprovider die zijn verantwoordelijkheid neemt, kan je daarbij helpen. Zo biedt Telenet Safespot al een goede bescherming van al je geconnecteerde apparaten tegen virussen of phishing. Daarnaast is het belangrijk om op je hoede te zijn vooraleer je persoonlijke gegevens deelt. Behoedzaamheid, of zoals Karel De Troch en Jean-François Vergieu het uitdrukken: een gezonde achterdocht, is vandaag meer dan ooit geboden.

