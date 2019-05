“VS wil nog vijf andere Chinese techbedrijven op zwarte lijst” kg

22 mei 2019

10u52

Bron: ANP, New York Times, Bloomberg 0 Multimedia De Amerikaanse regering overweegt om sancties op te leggen aan meerdere Chinese beveiligingsbedrijven, waaronder Hikvision, een grote producent van bewakingscamera’s. Dat meldden ingewijden bij het Witte Huis. Door de bedrijven op een zwarte lijst te zetten kunnen die geen Amerikaanse technologie meer kopen zonder toestemming van de autoriteiten, net als onlangs met het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei werd gedaan.

Volgens Bloomberg zouden er vijf Chinese bedrijven geviseerd worden die surveillance-apparatuur produceren, waaronder Dahua Technology en Hikvision.



Hikvision is marktleider op het gebied van surveillance-apparatuur waaronder beveiligingscamera's die wereldwijd worden verkocht. Een bestuurder van het concern verklaarde dat Hikvision nog niet is geïnformeerd over de dreigende sancties van de VS.

Oeigoeren

Naar verluidt is de regering van president Donald Trump bezorgd over de rol die de bedrijven spelen bij de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren, een islamitisch volk in het westen van het land.



Zo zou de surveillance-apparatuur, met ook gezichtsherkenning, gebruikt worden in bijvoorbeeld interneringskampen waarin volgens schattingen een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden.

Huawei

Vorige week zette de Amerikaanse overheid ook al Huawei op de zwarte lijst. Die ban kwam er nadat de VS het technologieconcern al langer verdacht van spionage. Overigens werden de restricties tegen Huawei gisteren nog negentig dagen uitgesteld, mede om contractuele verplichtingen na te komen.

