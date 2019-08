“VS geeft Huawei opnieuw uitstel op handelsrestricties” Bauke Schievink kg

19 augustus 2019

11u22

Bron: Tweakers.net, Reuters 0 Multimedia De Verenigde Staten zouden bereid zijn om opnieuw de handelsrestricties voor Huawei op te schorten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van niet nader gespecificeerde bronnen. De autoriteiten zouden het handelsverbod met Amerikaanse bedrijven opnieuw met negentig dagen willen uitstellen.

Door het uitstel zou Huawei door kunnen gaan met het handelen met Amerikaanse bedrijven. De vorige, tijdelijke opschorting van de handelsrestricties loopt vandaag af. Daarnaast zouden de Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping dit weekend met elkaar bellen over de situatie omtrent Huawei, aldus de bronnen van Reuters. Desgevraagd wil het Amerikaanse ministerie van Handel niet bevestigen dat de ontheffing wordt verlengd, maar komt het later vandaag wel met een verklaring over de situatie.



Desondanks leek Donald Trump gisteren weinig enthousiasme aan de dag te leggen om Huawei nog een kans te geven. “Ik wil helemaal geen zaken doen, omdat het een nationaal veiligheidsrisico is en echt geloof dat de media het iets anders heeft omschreven dan dat”, zei de president gisteren tegenover de pers.

Spionage

Hoewel Huawei de afgelopen drie maanden weer tijdelijk mocht handelen met Amerikaanse bedrijven, heeft het apart toestemming nodig om componenten van Amerikaanse bedrijven te kopen. Het is voor bedrijven mogelijk hier een licentie voor aan te vragen.



In mei werd Huawei door de VS op een ‘zwarte lijst’ gezet, waardoor het in theorie niet met Amerikaanse bedrijven mag handelen. Dat komt doordat de Amerikaanse autoriteiten Huawei zien als een bedreiging, na beschuldigingen van spionage. Eind juni werd het handelsverbod al tijdelijk opgeschort en nu lijkt er dus een verlenging van de opschorting in te zitten.