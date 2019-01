“VS gaat door met verzoek tot uitlevering Huawei-topvrouw in Canada” kg

22 januari 2019

06u17

Bron: ANP 0 Multimedia De Verenigde Staten hebben de Canadese regering laten weten dat ze door willen gaan met het formele verzoek om uitlevering van de financiële topvrouw van telecommunicatiegigant Huawei, Meng Wanzhou. Dat meldt de Canadese krant The Globe And Mail.

Volgens de Canadese wetgeving krijgt de VS zestig dagen na de arrestatie van Meng om een formeel verzoek tot uitlevering in te dienen. Dat betekent dat de deadline op 30 januari snel nadert. Daarna heeft Canada nog dertig dagen de tijd om over het verzoek te beslissen.



Wanzhou wordt door de VS verdacht van het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. De Canadese ambassadeur in de VS, David McNaughton, zei in een interview in de krant niet wanneer het formele uitleveringsverzoek wordt ingediend.



Huawei wilde volgens de krant niet reageren op de lopende juridische zaak.

