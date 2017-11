"Volgende generatie iPhone krijgt snellere 4G en dualsim" sam

Bron: Tweakers.net 0 REUTERS Multimedia De volgende generatie iPhones krijgt andere antennes die de snelheid op 4G-netwerken flink opkrikken. Dat voorspelt analist Ming-Chi Kuo van KGI Securitues volgens 9to5 Mac, een analist die bekendstaat om zijn vaak juiste rapporten over toekomstige Apple-producten.

De huidige iPhones hebben een antennesysteem dat 2x2 MiMo gebruikt, een methode om de capaciteit van een verbinding te vergroten met meerdere antennes en ontvangers. Daardoor is 4G mogelijk met een maximumsnelheid van 600 Mbit/s, meetbaar trager dan bij concurrerende telefoons als de Samsung Galaxy S8 en Google Pixel 2. De huidige techniek leidt mogelijk ook tot verbindingsproblemen bij minder bereik. De nieuwe toestellen krijgen dan 4x4 MiMo, waardoor iPhones 4G gaan ondersteunen met maximumsnelheden van 1 Gbit/s of hoger.

Dualsim

Kuo stelt dat Intel veel van de modems zal leveren en dat volgend jaar minimaal een van de nieuwe iPhones die een dualsimvariant krijgt. Dualsim is een belangrijke functie in grote delen van de wereld, maar er is nog nooit een Apple-smartphone geweest die dat ondersteunde.

Andere iPhones

Kuo schatte eerder al in dat volgend jaar drie iPhones komen met het ontwerp van de iPhone X. Twee daarvan krijgen een oledscherm, met diagonalen van 5,8" en 6,5". De derde zou een lcd meekrijgen met een diagonaal van 6,1". Omdat het gaat om toestellen met een ontwerp als de iPhone X, gaat het vermoedelijk om schermen met een verhouding van de iPhone X: 19,5:9. De 6,5"-iPhone zou daardoor ongeveer even groot zijn als de huidige iPhone 8 Plus. Apple brengt zijn telefoons steevast in het najaar uit. De iPhone 8 en 8 Plus kwamen in september uit, de iPhone X volgde in november.

