"Snapchat werkt aan nieuwe camerabril" ep

02 maart 2018

17u59

Bron: ANP 0 Multimedia Snapchat werkt aan een nieuwe versie van zijn camerabril, de Spectacles. Die zou in de loop van dit jaar op de markt moeten komen, meldt techsite Cheddar. En volgend jaar zou er al een derde generatie moeten komen.

De eerste versie van de Spectacles kwam vorig jaar op de markt. Snapchat wilde zijn markt verbreden en dus meer geld verdienen, maar het werd geen succes. Wereldwijd zijn maar ongeveer 150.000 stuks verkocht, verreweg de meeste bleven onverkocht op de plank liggen. Snapchat heeft er waarschijnlijk enkele tientallen miljoenen aan verloren.

Bij versie twee komt er volgens Cheddar nog geen grote verandering. De Spectacles komt beschikbaar in nieuwe kleuren, de camera wordt iets beter en de software krijgt wat aanpassingen. De derde versie in 2019 zou wel fundamenteel anders worden. De bril zou twee camera's krijgen voor driedimensionale filmpjes.

Ook krijgt de derde Spectacles mogelijk ingebouwd gps en misschien verandert het uiterlijk. De prijs zou meer dan verdubbelen, van 130 dollar naar 300 dollar.

Snapchat-oprichter en -topman Evan Spiegel is een groot fan van augmented reality, het projecteren van beelden in de echte wereld. Volgens Cheddar is dat zijn toekomstdroom voor de Spectacles.