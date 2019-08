“Siri doe dit, Siri doe dat”: maakt Siri ons onbeleefd? AW

16 augustus 2019

17u18

Bron: Brigham Young University 0 Multimedia Siri, de virtuele assistent voor mobiele besturingssystemen van Apple, is behoorlijk populair. Al behandelt niet iedereen haar met respect, en bitter weinig gebruikers spreken met twee woorden: “Siri bel Jens, Siri open agenda, Siri herhaal”, zijn slechts enkele bevelen die Siri dagelijks moet aanhoren. Maakt dat ons niet onbeleefd, vroegen onderzoekers aan de Brigham Young University zich af.

Niet alleen Siri heeft het zwaar te verduren, hetzelfde geldt voor Alexa en Google Assistent. Gebruikers vuren het ene bevel na het andere af zonder het netjes te vragen. Erg onbeleefd vonden James Gaskin en Nathan Burton – onderzoekers aan de Brigham Young University (BYU) in de Verenigde Staten – dat. Daarbij vroegen ze zich af of het gebruikers niet onbeleefder maakt.



Om een antwoord te formuleren op hun (beleefde) vraag, verzamelden ze 274 (jongvolwassen) proefpersonen die ze vragen stelden en vervolgens observeerden. Goed nieuws: de proefpersonen werden niet onbeleefder, zelfs al maakten ze gebruik van een digitale assistent.



Kinderen

Het resultaat is enigszins verrassend, ook de onderzoekers verwachtten dat het veelvuldig gebruik van een digitale assistent – en vooral de onbeleefdheid die daarmee gepaard gaat – de sociale interacties zou beïnvloeden. Gaskin en Burton geloven dan ook dat hun resultaten er helemaal anders zouden uitzien bij kinderen. Google en ook Amazon bedachten trouwens al een alternatief voor kinderen: als zij alsjeblieft of dankjewel zeggen, worden ze beloond met een leuke reactie van de digitale assistent.



Daarbij lijkt artificiële intelligentie nog steeds niet op echte mensen. Hoe menselijker de vorm van digitale assistenten wordt, hoe beleefder we hen zullen behandelen, voorspellen de onderzoekers.