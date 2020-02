‘Scherm Galaxy Z Flip raakt al beschadigd door vingernagels’ Redactie

17 februari 2020

16u54

Bron: AD.nl 0 Multimedia Het scherm van de Galaxy Z Flip blijkt net zo makkelijk krasbaar te zijn als de vouwbare schermen van de Galaxy Fold en de Motorola Razr, hoewel Samsung beweert ultradun glas te gebruiken voor de Z Flip.

Uit de tests van YouTuber JerryRigEverything blijkt dat het scherm van de Galaxy Z Flip zelfs te bekrassen is met vingernagels. Het YouTube-kanaal stelde daarnaast vast dat bewerken van het scherm met zijn zogenaamde hardness picks van level 2 al beschadigingen achterlaat, met diepe krassen bij gebruik van een level 3-punt. Hardness picks hebben verschillende scherpe metalen punten om de ‘hardheid’ van materialen te testen.

Dat was bij de Galaxy Fold en de Motorola Razr ook zo, terwijl bij doorsnee smartphones bij de test van de Youtuber beschadigingen pas bij level 6 en diepe krassen bij level 7 optreden.

Twijfel aan glas

De bevindingen doen de mensen achter JerryRigEverything twijfelen of de Z Flip wel een laag glas heeft, zoals Samsung beweert, of dat het om een hybride plastic polymeer gaat, al dan niet vermengd met microscopische glasdeeltjes. Samsung meldt onder andere aan techwebsite The Verge dat het scherm wel degelijk ultradun glas bevat.

Het bedrijf gebruikt het glas naar eigen zeggen voor het eerst in een smartphone. “Het scherm kan buigen, maar moet voorzichtig behandeld worden. Ook heeft de Galaxy Z Flip boven op het ultradun glas een beschermende laag zoals bij de Galaxy Fold”, meldt Samsung. Het bedrijf meldt verder dat kopers in de VS een enkele keer in aanmerking komen voor schermvervanging voor 119 dollar (net geen 110 euro) en gratis plaatsing van een extra beschermlaag op het scherm.