'Schaduwman' moet vrouwen veilig gevoel geven Jolien Lelièvre redactie

21 april 2018

17u43 1 Multimedia In de Japanse hoofdstad Tokio wonen zo'n 1,4 miljoen vrouwen alleen, maar die voelen zich vaak niet veilig in hun eigen huis. Een Japans bedrijf bedacht daarom de 'schaduwman' die vrouwen een veiliger gevoel moet geven.

Via een app op hun telefoon kunnen vrouwen bewegingen kiezen die dan worden geprojecteerd op hun gordijn. Op die manier lijkt het alsof een man in het huis aanwezig is.

En wat voor een man! Je hebt namelijk kerels die zitten te lezen, maar ook viriele exemplaren die slaan met een honkbalknuppel of staan te boksen.

Het bedrijf werkt nog aan extra bewegingen zodat inbrekers niets in de smiezen krijgen.