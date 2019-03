“Samsung werkt al aan twee andere opvouwbare smartphones” kg

06 maart 2019

10u54

Bron: Bloomberg 0 Multimedia De eerste opvouwbare smartphone van Samsung is officieel nog niet verkrijgbaar, maar de Koreaanse elektronicagigant werkt nu al aan de volgende generatie plooitelefoons. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen die op de hoogte zijn van de interne plannen. Na de Samsung Galaxy Fold zouden er al meteen twee andere modellen op komst zijn.

Naar verluidt zou Samsung het ontwerp van de opvouwbare telefoon bijschaven in twee nieuwe modellen. Eén van de ontwerpen zou dicht aanleunen bij de Huawei Mate X, waarbij het scherm aan de buitenkant zit wanneer het toestel wordt dichtgeklapt. Dat in tegenstelling tot de Samsung Galaxy Fold, die opvouwt zoals een boek, met het scherm aan de binnenkant.



De telefoon zou gebaseerd zijn op het eerste prototype van de plooibare smartphone dat Samsung ooit maakte. Het zou niet lang na de komst van de Galaxy Fold al gelanceerd kunnen worden.



Een tweede model waar Samsung aan werkt, zou ‘verticaal’ opvouwen, zoals de oude klaptelefoons van de vroege jaren 2000. Die telefoon zou op het einde van dit jaar of begin volgend jaar al aangekondigd kunnen worden, meldt Bloomberg.

Beter scherm

Samsung lijkt met de nieuwe modellen al meteen de leiding te willen nemen in de race om de opvouwbare smartphone. Zo zou de techreus de nieuwe telefoons ook al een verbeterd scherm willen meegeven. Dat zou letterlijk de eerste ‘plooien’ van de Galaxy Fold moeten gladstrijken: er zijn immers aanwijzingen dat het scherm van de Fold na een tijdje al een permanente vouwlijn vertoont.



Samsung overweegt daarom ook gratis herstellingen van het scherm aan te bieden voor de eerste eigenaars van de plooitelefoon, volgens Bloomberg.

