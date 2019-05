“Samsung schrapt ingang koptelefoon in Galaxy Note 10" kg

31 mei 2019

11u14

Bron: Android Police 0 Multimedia De Samsung Galaxy Note 10 zal er waarschijnlijk iets anders uitzien dan zijn voorgangers. Zo zou Samsung afscheid nemen van de ingang voor een koptelefoon en zouden ook de fysieke knoppen verdwijnen. Dat meldt Android Police op basis van ingewijden.

In maart deden al geruchten de ronde dat de Samsung Galaxy Note 10 het wellicht zonder koptelefoonaansluiting zou moeten doen. Nu is er meer bewijs dat dat inderdaad het geval zou zijn, bericht Android Police op basis van een bron die op de hoogte zou zijn van de plannen.



Dat Samsung plots afstapt van de 3,5 mm-jack, is verrassend. Concurrenten als Google, Apple en Huawei gingen al langer overstag, maar Samsung bleef voorlopig vasthouden aan het poortje – iets dat veel gebruikers wel konden waarderen. Ook de vlaggenschepen die eerder dit jaar werden gelanceerd, de Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e, waren nog uitgerust met de aansluiting.

Knijpknoppen

Niet alleen de 3,5mm-jack verdwijnt, ook de fysieke knoppen – zoals de aan-uitknop, de volumeknop en de Bixby-knop – worden geschrapt. In de plaats daarvan zou Samsung drukgevoelige sensoren voorzien op de zijkant van de smartphone, een beetje zoals de ‘knoppen’ van de HTC U12+.



De aanpassingen hebben overigens ook voordelen. Doordat er minder openingen zijn aan het toestel, is de smartphone mogelijk nog beter bestand tegen vocht en stof. Bovendien neemt een koptelefoonaansluiting ook veel plaats in. Die vrijgekomen ruimte zou weleens gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een grotere batterij.



Naar verwachting wordt de Samsung Galaxy Note 10 deze zomer aangekondigd.