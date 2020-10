‘Samsung presenteert volgend jaar telefoon met oprolbaar scherm’ Christian Born

09 oktober 2020

13u51

Bron: AD.nl, Tweakers 0 Multimedia Samsung zou volgend jaar een smartphone met een oprolbaar scherm willen presenteren. Dat meldt Tweakers op basis van de Koreaanse krant Korea Herald. Samsung heeft het gerucht niet bevestigd.

Op dit moment heeft Samsung al een smartphone met een vouwbaar scherm, waarbij een klein gedeelte van het scherm flexibel is, maar de rest van het scherm niet kan worden gebogen.

Hoe een oprolbaar scherm er precies uit zal zien is nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval om een scherm waarvan een groot deel flexibel is. Zo zou het scherm langer of breder gemaakt kunnen worden, waarbij de schermverhouding zich automatisch aanpast.



Ook andere fabrikanten werken aan vergelijkbare toestellen, zoals het eveneens Koreaanse LG en het Chinese TCL. LG zou een smartphone met een oprolbaar scherm eind juni 2021 willen presenteren tijdens de telecombeurs Mobile World Congress.

