"Samsung Galaxy S9 verschilt uiterlijk weinig van S8" sam

21u20

Bron: Tweakers.net 0 REUTERS De Galaxy S8. Multimedia Samsungs toekomstige vlaggenschepen, de Galaxy S9 en S9+, krijgen stereospeakers en behouden een 3,5mm-jack. Dat beweert telecomjournalist Evan Blass (EvLeaks), die op Venturebeat schrijft dat het ontwerp nagenoeg is aan dat van de Galaxy S8 van dit jaar.

De S9 zou een 5,8 inch-scherm krijgen, terwijl de S9+ wordt uitgerust met een 6,2 inch-paneel. Dat zijn de exacte afmetingen van de S8 en S8+ die dit voorjaar verschenen. De grootste nieuwigheid is de plaats van de vingerafdrukscanner, die onder de camera komt. De scanner zit nu naast de camera, en dus niet in het midden van de achterkant zoals bij veel andere smartphones.

De Samsung Galaxy S8 en 8+

Mini-jack

De toestellen krijgen stereospeakers en een 3,5mm-aansluiting, iets wat concurrenten als Apple en Google eerder dit jaar weglieten. Ook merken als Lenovo, Huawei en HTC hebben high-endmodellen hebben zonder mini-jack.

AP

1 camera

De S9 zou een enkele camera hebben, terwijl de S9+ net als de Note 8 over een dubbele camera zou beschikken. Bovendien zou de fabrikant in de kleinere variant 4GB werkgeheugen plaatsen en in de grotere 6GB.

AFP

Voorstelling

De toestellen zouden als codenamen Star en Star 2 hebben. Samsung zou al een glimp van de toestellen willen laten zien op elektronicabeurs CES in Las Vegas begin januari, terwijl de volledige presentatie in maart zal plaatsvinden, claimt Blass.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net