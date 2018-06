"Samsung Galaxy S10 bevat 3D-gezichtsherkenning en drie camera's" Arnoud Wokke sam

05 juni 2018

18u57

Bron: The Investor, Tweakers.net 0 Multimedia De Samsung Galaxy S9 ligt nog maar een paar maanden in de winkel, maar de geruchten over de opvolger duiken al op. Volgens een analist bevat de Galaxy S10-smartphone volgend jaar 3D-gezichtsherkenning en drie camera's aan de achterkant.

De drie camera's hebben verschillende brandpuntsafstanden, wat fotografie met verschillende beeldhoeken mogelijk maakt. De drie camera's helpen bovendien met augmented reality, schrijft The Investor op basis van analistenbureau KB Securities.

De Huawei P20 Pro is de eerste topsmartphone met drie camera's aan de achterkant. Hij heeft een primaire sensor met een maximale resolutie van veertig megapixels, een monochromesensor en een sensor met een brandpunt van 80mm in 35mm-equivalent voor 3x 'optische zoom'.

Samsung zou de 3D-gezichtsherkenning gebruiken voor authenticatie, iets wat Apple ook in de iPhone X gebruikt. Onlangs kondigde ook Xiaomi de Mi 8 Explorer Edition aan met deze techniek aan boord.

Samsung lanceerde in maart zijn Galaxy S9. De fabrikant brengt telkens een Galaxy S uit in de lente, gevolgd door een Galaxy Note in het najaar.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net