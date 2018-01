"Samsung Galaxy S9 verschijnt op 16 maart" (en zo zou hij eruitzien) sam

Samsung zou zijn Galaxy S9 op willen uitbrengen op 16 maart, stelt telecomjournalist Evan Blass. Dat is vroeger dan gewoonlijk, meldt Tweakers.net.

Blass claimt op zijn Twitteraccount @evleaks dat gebruikers het toestel vanaf 1 maart kunnen bestellen, waarna de leveringen twee weken later van start gaan. Daarmee zou de Galaxy S9 eerder in het jaar uitkomen dan de Galaxy S8, die vorig jaar op 28 april in de winkels lag.

Samsung zei eerder al dat het de Galaxy S9 gaat presenteren op telecombeurs Mobile World Congress, die in Barcelona doorgaat vanaf 26 februari. De fabrikant heeft vier van zijn acht voorgaande Galaxy S-modellen voor het eerst getoond op de Europese telecombeurs.

Ontwerp

Het ontwerp van de Galaxy S9 en S9+ zou volgens de eerste berichten ongeveer identiek zijn aan dat van de S8 en S8+. De smartphones krijgen naar verluidt stereoluidsprekers en behouden een 3,5 mm-jack.

De vingerafdrukscanner zit waarschijnlijk recht onder de camera, waar die bij de Galaxy S8 nog naast de camera zit. Bovendien bevat die camera een variabel diafragma door middel van een fysieke sluiter, iets wat in de afgelopen jaren bij smartphones niet is voorgekomen.