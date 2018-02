"iPhone X is de bestverkopende iPhone": Apple overtreft verwachtingen met recordomzet Julian Huijbregts sam

02 februari 2018

18u00

Apple boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 88,3 miljard dollar. Hoewel minder iPhones werden verkocht dan een jaar eerder, zegt Apple zijn eigen verwachtingen te hebben overtroffen.

Volgens Apple is de iPhone X elke week de bestverkopende iPhone sinds het model op de markt kwam in november. Dat is enigszins verrassend nieuws, want de voorbije maand kwamen uit verschillende hoeken berichten over de teleurstellende verkoop van de telefoon en een teruggeschroefde productie.

Hoeveel exemplaren van de iPhone X echt over de toonbank gingen, maakt Apple niet bekend. Het bedrijf geeft alleen cijfers over hele productgroepen, waaruit blijkt dat in de laatste drie maanden van 2017 ruim 77,3 miljoen iPhones zijn geleverd. Dat is minder dan de 78,3 miljoen iPhones een jaar eerder. Een kleine nuance daarbij is wel dat het kwartaal in Apples boeken vorig jaar een week langer duurde.

De gemiddelde prijs per iPhone was in het afgelopen kwartaal 796 dollar. Dat is alvast wel een stuk hoger dan een jaar geleden, toen de gemiddelde prijs op 695 dollar lag. Het hoge gemiddelde komt waarschijnlijk door de dure iPhone X.

Tablets en computers

De leveringen van iPads stegen minimaal, naar zo'n 13,2 miljoen stuks in het afgelopen kwartaal. Een jaar eerder waren het er 13,1 miljoen. De leveringen van Mac-systemen en -laptops daalden naar 5,1 miljoen, tegenover 5,4 miljoen in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder.

Hoewel Apple geen of vrijwel geen groei zag in het aantal geleverde producten, steeg de kwartaalomzet naar een recordhoogte van 88,3 miljard dollar. Daarmee scoort Apple 13 procent hoger dan het vorige record, dat vorig jaar werd behaald.

Diensten

De omzet uit diensten, waaronder inkomsten uit iTunes en appverkopen, steeg ten opzichte van vorig jaar met 18 procent naar 8,5 miljard dollar. De omzet uit de verkoop van 'overige producten', een categorie waarin de Apple TV en Apple Watch zijn ingedeeld, steeg met 36 procent naar 5,5 miljard dollar. Van deze producten maakt Apple geen leveraantallen bekend.

De hoge omzet leverde ook een recordwinst op in het afgelopen kwartaal. Die kwam uit op 20,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 16 miljard euro. Een jaar eerder was de winst in het vergelijkbare kwartaal 17,9 miljard dollar.

