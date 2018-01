"Gsm-antennes in België zijn niet veilig" SPS

Saskia Van Uffelen, de CEO van het Zweedse netwerkinfrastructuurbedrijf Ericsson in België, pleit voor een betere bescherming van de gsm-antennes in ons land. "Wij zijn het enige land in Europa waar alle mobiele communicatie wordt gedraaid op Chinese infrastructuur." En die Chinezen "nemen een loopje" met databeveiliging, stelt ze.

Van Uffelen, die als Belgische "digital champion" de Europese Commissie adviseert, wees er in de marge van een 5G-evenement in Hasselt op dat alle gsm-antennes in België van Huawei en ZTE zijn, twee Chinese bedrijven. "Als die antennes enkel gebruikt zouden worden om af en toe een bestelling te plaatsen over de telefoon, zoals het vroeger was, is dat niet erg."

Maar Van Uffelen ziet dat in Frankrijk ondertussen maatregelen getroffen werden. "Alle kritische omgevingen - zoals luchthavens, spoorwegen, metro, openbare omroep - moeten daar minstens een certificatie krijgen op gebied van datasecurity. Kopiëren van data op die infrastructuur is niet mogelijk. Er gelden een aantal veiligheidsnormen waar wij als Europese provider veel aandacht aan besteden, maar waar de Chinezen een loopje mee nemen."

Minister van Telecom Alexander De Croo, ook aanwezig in Hasselt, stelt dat er initiatieven bezig zijn om onze kritische infrastructuur te beveiligen. "Maar anderzijds geloven we in de vrije markt en concurrentie. Dat drijft de prijs naar beneden", aldus de minister. "De veiligheidsvoorschriften die we hanteren, gelden voor iedereen."