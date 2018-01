"Apple halveert productie iPhone X na teleurstellende eindejaarsverkoop" Joeri Vlemings

29 januari 2018

15u31

Bron: Nikkei 4 Multimedia De verkoop van de iPhone X in de eindejaarsperiode zou zo teleurstellend zijn dat Apple heeft besloten om de productie ervan in het eerste kwartaal te halveren. Dat heeft Nikkei vernomen uit betrouwbare bron. De impact van die beslissing zou, door het domino-effect dat alle leveranciers van onderdelen voor de iPhone X treft, in de miljarden kunnen lopen.

De doelstelling voor de eerste drie maanden van 2018 is niet langer om de vooropgestelde 40 miljoen exemplaren van de iPhone X te produceren, maar 'slechts' 20 miljoen. Dat zou Apple aan zijn leveranciers hebben laten weten volgens Nikkei. De reden is simpel: de verkoop in de kerstperiode sloeg tegen, zowel in de VS als in Europa en China.

De tegenvallende resultaten hebben ongetwijfeld te maken met de ultrahoge prijs van de iPhone X, de eerste smartphone van Apple met een OLED-scherm. In ons land kost het instapmodel maar liefst 1.159 euro. Mogelijk gevolg is dat Apple de introductie van OLED-schermen in zijn andere modellen nu zal willen uitstellen.

Critici vinden dat, naast de stevige prijs, de iPhone X geen grensverleggende technologische vernieuwingen biedt. De smartphone werd wel voorzien van gezichtsherkenning en draadloos opladen, maar dat had de concurrentie al veel langer in haar topmodellen geïntegreerd.

De hoge prijs die je letterlijk moet betalen voor de iPhone X, is grotendeels te wijten aan het OLED-scherm. Enkel Samsung kan voldoende van die schermen leveren, weet Nikkei, en dat monopolie maakt de prijs ervan navenant. Apple zou daarom overwegen om de nieuwe modellen die dit jaar zouden gelanceerd worden eerder uit te rusten met LCD- dan met OLED-schermen.

Voor de goedkopere modellen als de iPhone 7 (Plus) en 8 (Plus) zou de totale productiedoelstelling op 30 miljoen blijven. Eerder werd al bericht dat ook de verkoop van de iPhone 8 beneden de verwachtingen blijft.