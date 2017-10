"Productie iPhone 8 al na 1 maand gehalveerd" Joeri Vlemings

12u00

Bron: Forbes 4 AFP Multimedia Techgigant Apple vaart de laatste tijd door woelige wateren. Het wil maar niet deftig lukken met iOS 11 (al drie desastreuze updates in evenveel weken), de levering van de iPhone X loopt stevige vertraging op, én voor de iPhone 8 en 8 Plus blijkt de interesse ver beneden de verwachtingen te liggen. Dat schrijft Forbes.

Joe Natale, ceo van Canada's grootste telecomoperator Rogers Communications, had het donderdag over een "bloedarmoedige eetlust voor de iPhone 8". Rogers Communications heeft meer dan 10 miljoen klanten in Canada en vertegenwoordigt dus een representatief deel van de Noord-Amerikaanse markt. Natale bevestigde met zijn uitspraak de geruchten dat er bitter weinig interesse zou zijn voor de iPhone 8 en de iPhone 8 Plus. De productie ervan zou daarom voor het eerst in de iPhone-geschiedenis met 50 procent verlaagd zijn.

Volgens Natale is de klant wel enthousiaster over de iPhone X, maar de ceo durfde zich niet te wagen aan prognoses voor de verkoop ervan: "Het blijft een heel duur toestel". Bovendien klinkt het al langer dat Apple serieus zou achterlopen met de levering van de iPhone X. Dat stelde onder meer de gerespecteerde analist Ming-Chi Kuo van KGI Securities. Kuo schatte de productie voor het lanceringsweekend op amper 2-3 miljoen stuks. Ter vergelijking: van de iPhone 6S (Plus) gingen er het eerste weekend maar liefst 13 miljoen exemplaren over de toonbank. Het goede nieuws: Kuo vermoedt dat Apple de moeilijkste periode achter de rug heeft en er begin volgend jaar zal staan met de X.

Forbes haalt verder ook "een bron dicht bij Apple" aan, die volhoudt dat de leveringsproblemen fameus opgeblazen zijn en dat de iPhone X wel degelijk records zal breken bij de lancering. Al geeft Forbes zelf snel toe: "Deze bron is nieuw en de informatie staat haaks op die van onze andere bronnen". Afwachten dus.